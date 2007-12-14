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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

حزب الله با رد برخی ادعاها:

سید حسن نصرالله نماد مقاومت در برابر اشغالگری باقی خواهد ماند

سید حسن نصرالله نماد مقاومت در برابر اشغالگری باقی خواهد ماند

حزب الله لبنان شب گذشته در بیانیه ای با رد برخی ادعاها درباره واگذاری مسئولیت نظامی سید حسن نصرالله به معاونش شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله به عنوان نماد مقاومت پایدار در برابر اشغالگران باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، در این بیانیه اخبار منتشر شده در روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن و برخی روزنامه های عبری زبان مبنی بر کنار رفتن سید حسن نصرالله از مسئولیت نظامی حزب الله و واگذاری این مسئولیت به شیخ نعیم قاسم معاون وی تکذیب شده است.

در ادامه بیانیه آمده است: خبر منتشر شده در روزنامه الشرق الاوسط در تاریخ 13 دسامبر 2007 کاملا عاری از صحت و بی پایه و اساس است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: خبر مذکور با هدف تاثیرگذاری بر حمایتها و تاییدهای گسترده ای است که حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله در تمامی جوامع عربی و اسلامی و بین المللی به دست آورده است. 

کد مطلب 604253

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