سردار یحیی الهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وظیفه پلیس تأمین امنیت است و از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود برای برقراری این مهم در زمان انتخابات استفاده خواهد شد.
وی افزود: پلیس در حوزه امنیت تمهیدات لازم برای قبل، حین و بعد از رأیگیری و انتخابات در پلدختر را اندیشیده و مردم ولایتمدار و فهیم این شهرستان نیز با شور و شعور پای صندوقهای رأی حاضر و در حال رأیدادن هستند.
فرمانده انتظامی لرستان، گفت: قبل از انتخابات تبلیغات، تأیید صلاحیت و برآورد کاندیداها بهخوبی انجام شد، هر چند دارای حواشی بود، اقدامهایی در حوزه امنیت انجام شد.
سردار الهی، افزود: در این زمینه یک سری برخوردهای قضائی انجام شده و بعد از انتخابات نیز افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشتند بهنوعی حاشیهسازی کنند با اشراف شناسایی و دستگاههای امنیتی، اداره اطلاعات، سپاه و انتظامی با هماهنگی قضائی با مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع میکنند.
وی با بیان اینکه طی بازدید میدانی شاهد شوروشعف انقلابی و استقبال مردم پلدختر پای صندوقهای رأی بودیم، یادآور شد: از ساعت هشت صبح امروز مردم پای صندوقهای اخذ رأی حضور داشتند و استقبال آنها نشاندهنده شعور مردم است و انتخابات در این شهرستان با کمک مردم در سایه امنیت برگزار و برای اتفاقات و اقدامهای امنیتی پس از انتخابات تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
فرمانده انتظامی لرستان، افزود: قرارگاه اطلاعات عملیات بسیار قوی در پلدختر تشکیل شده و حدود سه گروهان یگان ویژه به این شهرستان تزریق و تمام نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در انتخابات در صحنه حضور دارند.
سردار الهی با بیان اینکه امنیت انتخاباتی در تمام شعبههای اخذ رأی پلدختر برقرار است، گفت: پیشبینی میشود با شناختی که از مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان داریم و با وجود شور، شعور و فهم آنها هیچگونه اتفاقی مخل امنیت رخ نخواهد داد و با مشارکت بالا حماسهای دیگر را رقم خواهند زد.
وی افزود: چنانچه برخی افراد قصد حاشیهسازی در روند برگزاری انتخابات داشته باشند بهطورقطع خطقرمز پلیس و دستگاه امنیتی، تأمین امنیت است و بدانند با اشرافی که وجود دارد، برخورد جدی خواهد شد.
فرمانده انتظامی لرستان، از حضور پرشور و گسترده مردم خوب، شهیدپرور و انقلابی و صاحب انقلاب شهرستان پلدختر در انتخابات تقدیر کرد.
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