کاندیداها به نتیجه قانونی انتخابات احترام بگذارند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: کاندیداها و طرفداران آنها باید دقت کنند که باید به نتیجه قطعی انتخابات احترام بگذاریم و رای مردم در صندوق های رای اتمام حجت برای همه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با تاکید بر ضرورت احترام کاندیداها به نتیجه قانونی انتخابات اظهار کرد: کاندیداها و طرفداران آنها خوب دقت کنند که نتیجه انتخابات هرچه باشد همه در برابر آن و در برابر قانون تسلیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: سیستم انتخاباتی ایران به نحوی است که امکان تخلف و امکان جابجایی رای نیست یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا اعلام کرده رقابت در انتخابات ایران بی‌نظیر و نتیجه نیز غیر قابل پیش‌بینی است.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: عزیزان دقت کنند نتیجه انتخابات هرچه باشد برای ما محترم است چون رای مردم و تشخیص مردم برای ما محترم است هرکس انتخاب شود ما با خصوصیات فرد کار نداریم آنچه برای ما مهم است تشخیص مردم است ما حق نداریم تشخیص مردم را تخطئه کنیم.

آیت الله عاملی ادامه داد: روز شنبه همه باید در برابر مردم خاضع باشند و هر کس احیاناً اعتراضی دارد باید از طریق قانونی اقدام کند. بعضی از طرفداران به هوای رسیدن به آب، نان یا ریاست با کاندیداها همکاری می‌کنند این‌ها در صورت شکست کاندیدا به شدت ناراحت می شوند شخص کاندیدا باید آنها را کنترل کند

دست ملت در انتخاب مدیریت کلان کشور باز است.

امام جمعه اردبیل افزود: هیچکس در دنیا و در داخل و خارج کشور نمی‌تواند بگوید انتخابات ایران مهندسی شده است و نتایج از قبل تعیین شده است این را بهتر از همه خود ملت با تمام وجود لمس کرده است در یکی از انتخابات گذشته مجلس خبرگان، رئیس مجلس خبرگان رای نیاورد ده عضو شورای نگهبان رای نیاورد دبیر شورای نگهبان در رتبه شانزده قرار گرفت یعنی دست ملت ما باز است که هرچه بخواهند در خصوص مدیریت کلان کشور تصمیم بگیرند.

آیت الله عاملی ادامه داد: بزرگترین مشخصه انتخابات ایران اسلامی این است که امکان تقلب و تخلف در آن اصلاً وجود ندارد سیستم انتخاباتی ایران اسلامی به نحوی است که آنچه از صندوق‌های رای بیرون می‌آید رای خود مردم است.

وی تصریح کرد: آنچه در انتخابات ایران نقش ایفا می‌کند رای مردم است نه امکان گم شدن وجود دارد تا کسی بگوید رای من کو و نه امکان جابجایی تعبیر به حق الناس در خصوص رای مردم توسط مقام معظم رهبری باید در پیشانی سازمان ملل و در منشور حقوق بشر سازمان ملل نوشته شود و سخن آخر اینکه مبادا مبادا یک طرف قبل از اعلان رسمی توسط مسئولین مطلبی را اعلام بکند همه باید نتیجه نهایی را از مراجع رسمی بشنوند و در برابر آن خاضع باشند

وجدان های بیدار دنیا اسرائیل را ملامت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به خود سوزی یک خلبان آمریکایی گفت: این هفته یک خلبان جوان از ارتش آمریکا خود را در برابر سفارت اسرائیل در آمریکا آتش زد و کشته شد و ثابت کرد که هنوز در دنیا وجدان‌های بیدار و احساس‌های بزرگ نمرده است این حادثه که بازتاب وسیعی در دنیا و مخصوصاً در آمریکا داشت ضربه بزرگی به دولت آمریکا بود.

آیت الله عاملی اظهار کرد: او در آتش سوخت و از شدت درد داد می‌زد اقدام او طوفانی در دنیا به پا کرد در این طوفان غم بود، غصه بود، غضب بود، هم دردی بود تاسف بود نکته مهم این است که این حادثه بعد از وتوی آمریکا نسبت به آتش بس صورت گرفت یعنی دولت آمریکا کاری می‌کند که ارتشیان آمریکا کاملاً احساس گناه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: خلبان آمریکایی تنها خود را آتش نزد بلکه بر وجدان‌های بشری در کل دنیا و مخصوصاً به وجدان‌های بشری در آمریکا آتش زد او به عنوان اعتراض به مشارکت آمریکا در نسل کشی در فلسطین خود را در برابر سفارت اسرائیل در آمریکا آتش زد و گفت من اگر خودم را آتش نزنم در جرم نسل کشی شریک هستم و هرگز شریک نخواهم شد این خلبان با غیرت در داخل آتش فقط یک جمله را فریاد می‌کشید زنده باد فلسطین یک مسیحی این گونه از فلسطین مظلوم دفاع می‌کند اما ملت‌ها و پادشاهان و پرزیدنت‌های اسلامی تماشا یا گاهی از اسرائیل حمایت هم می‌کنند.

امام جمعه اردبیل گفت: رسانه‌های غربی و آمریکایی با تمام توان خبر آتش‌سوزی خلبان آمریکایی را سانسور کردند شایسته است مسلمان‌ها به نام او بناها درست کنند خیابان‌ها و بلوارها را به نام او کنند او ۲۵ ساله آرون بوشنل نام دارد نام گذاری یک خیابان به نام او این حماسه و روسیاهی آمریکا را برای همیشه زنده نگه خواهد داشت.

عاملی افزود: این حادثه یک بی‌آبرویی بسیار بزرگ برای دولت آمریکا و سیاست‌های فرعونی این کشور بود عجیب است که کشورهایی که روابط خود را با اسرائیل عادی ساخته اند از مجرمین بسیار بزرگ هستند اما کسی و مسئولی در آنها آتش که نه حتی استعفاء هم نکرد دولت‌های اسلامی که نفت اسرائیل و تمام مایحتاج این رژیم شرور را تامین می‌کنند مجرم اصلی هستند ولی در آنها هیچ مسئولی نه اعتراضی کرد و نه استعفایی.!

خطیب جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: کار این خلبان شجاع را مقایسه کنید با یک کشور عربی بسیار مهم که این هفته هر نوع حواله بانکی از آن کشور به فلسطین را قطع کرد تا مسلمان‌های غزه بیشتر رنج بکشند و سریع تر بمیرند.!

عمق جنایت در غزه نشانه قرب ظهور

امام جمعه اردبیل گفت: الجزایر دوباره از شورای امنیت خواسته سریعاً جلسه تشکیل دهد ولی قطعاً آمریکا هرگونه مصوبه را وتو خواهد کرد اگر کسی بگوید عمق جنایت و وسعت جنایت در غزه نشان قرب ظهور حضرت منجی است حرف بعیدی نگفته است یکی از نویسندگان عرب گفته غزه به حالتی رسیده که جز امام زمان (عج) حضرت مهدی نمی‌تواند کس دیگری آن را نجات دهد

آیت الله عاملی تصریح کرد: بن غفیر این صهیونیست تندرو گفته در تیراندازی به منتظران مساعدات غذایی، کار خوبی کردیم چون مساعدت نباید به دست اهالی غزه برسد چون به منزله رساندن اکسیژن به حماس است از خوردن تیرها به سر آن بیچارگان کاملاً معلوم است که تیراندازی عمدی بوده هرچند اسرائیل انکار می‌کند.

وی ادامه داد: نتانیاهو می‌گوید فشار بین المللی روی من برای توقف جنگ فوق العاده است ولی به آن اعتناء نخواهم کرد و دستورات سازمان ملل برای من هیچ ارزشی ندارد چرا او اینگونه با جرات حرف می‌زند؟ چون آمریکا و اروپا کنار او ایستاده اند و الا قطعاً جنگ تمام می‌شد و چرا آمریکا و اروپا کنار اسرائیل ایستاده است؟ چون کشورهای اسلامی هیچ اعتراضی ندارند.

امام جمعه اردبیل افزود: کسی از سردمداران ریختن کمک از هواپیما به غزه نمی‌پرسد که اگر واقعاً قصد اسرائیل مساعدت است چرا اجازه نمی‌دهد این حجم کوچک مساعدات به جای هواپیما از طریق رفح وارد شود؟ پس حتماً اینجا یک قصد شوم وجود دارد آنها می‌خواهند غضب ملت‌ها را در دنیا مخصوصاً در دنیای اسلام کنترل کنند و به کشورهای سازش کار چهره خوبی بدهند و لذا بعضی از نویسندگان عرب می‌گویند القاء غذا از آسمان از باب ستر عورت برای دولت‌های سازش کار عربی است همه باید بدانند که چرا اسرائیل به این سه کشور اجازه داده تا از طریق هوا کمک به غزه بریزند چون دولت‌های کشورهای عربی کاملاً در موضوع غزه روسیاه هستند اسرائیل با این اجازه می‌خواهد چهره این سه کشور را در برابر ملت‌های آنها تطهیر کند و این یک فاجعه است. توجه شود که گرسنگی اهالی غزه و مرگ کودکان از گرسنگی جو سنگین در دنیا علیه اسرائیل درست کرده است آنها با القاء کمک‌ها از هواپیما می‌خواهند این جنایت را مستور کنند.

آیت الله عاملی گفت: عجیب است یک پادشاه عربی لباس نظامی پوشیده و بر ارسال مساعدات با هواپیما نظارت دارد لباس نظامی می‌پوشد مانور نظامی می‌دهد اما برای چند تُن آرد که با هواپیما به غزه پرتاب شود این عار و ننگی است که بالاتر از آن عار نیست توجه شود که محموله سه هواپیما معادل بار یک تریلی است.

وی بیان کرد: اسرائیل اگر واقعاً قصد کمک به اهالی گرسنه غزه را دارد معبر رفح را باز کند که هزار تریلی با بار خود منتظر اجازه ورود به غزه است چرا به تریلی‌ها اجازه نمی‌دهد ولی به سه کشور که با اسرائیل عادی‌سازی کردند اجازه مساعدات هوایی می‌دهد.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: طبق گزارشات بسیاری از اجناس با پرتاب شدن می شکند و به دست نیازمندان نمی‌رسد اسرائیل دنبال بهانه برای باز نکردن معبر رفح است به همین جهت به دروغ می‌گوید شهرک نشینان تندرو و عصبانی معبر رفح را اشغال کرده اند و مانع حرکت کاروان مساعدت هستند و من زورم به آنها نمی‌رسد.!