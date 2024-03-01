مشارکت ۲۱۶ هزار گلستانی تا ساعت ۱۳ امروز در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی عصر جمعه در ستاد خبری انتخابات استان گلستان اظهار کرد: تا ساعت ۱۳ امروز ۲۱۶ هزار و ۲۹۱ گلستانی با مشارکت ۱۵ درصدی در انتخابات استان مجلس و خبرگان استان رأی خود را صندوق رأی انداختند.
وی افزود: حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه تا ساعت ۱۳ امروز با ۱۸.۴۹ درصد پیشتاز مشارکت در انتخابات هستند.
دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت: حوزههای کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان با ۱۷.۴۳ علی آباد کتول با ۱۶.۶۸ درصد، رامیان و آزادشهر ۱۴.۳۱، گرگان و آققلا ۱۳.۸۶، گنبدکاووس ۱۲٫۹ درصد به ترتیب بیشترین میزان مشارکت را در سطح استان داشتند.
وی یادآور شد: از تفاوتهای این دوره از انتخابات با دورههای قبل این بود که در دورههای قبل حتماً باید شناسنامه ارائه میشد. اما در این دوره سایر اسناد هویتی مانند گواهینامه، کارت ملی، پاسپورت، شناسنامه و کارت پایان خدمت هم میتواند به مراکز رأی گیری مراجعه کنند.
احمدی اظهار کرد: تک تعرفهای شدن از تفاوتهای این دوره از انتخابات است ولی صندوقها مجزا است که مزایای خوبی در زمینه هزینهها و وقت مردم دارد یکی از وجوه تمایز انتخابات قانون شفافیت مالی نامزدها است که نامزدها باید حسابی را افتتاح و شفافیت مالی را اعلام و ثبت میکردند.
وی یادآور شد: راهاندازی ستاد مجازی در فضای مجازی از دیگر تفاوتهای این دوره از انتخابات بود، این دوره قانون گذار امکانات دولتی به نامزدها را مجوز داد و نامزدها توانستند از سالن ادارات و اماکن دولتی استفاده کنند.
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