مردم انقلابی قم برای ایران سربلند پای صندوق های رای آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - دانیال قنبری: مطالبه‌گری زیر سایه مشارکت و رفراندوم محقق شده و مردم سالاری نیز با حضور پرشور مردم در این راستا متبلور خواهد شد. گلچین افراد اصلح در مجلس خبرگان به عنوان واسط مردم در گزینش سکانداری جامعه و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان رکن اصلی مردم‌سالاری گوشه‌ای از مطالبه‌گری است.

مجلس شورای اسلامی به تعبیری عصاره فضیلت‌های مردم است چراکه نمایندگان و خادمان آن، پیگیر کاستی‌ها و خواسته‌های مردمی هستند که امروز نماد استقلال، شکوه و عظمت در دنیا شده‌اند و امروز این مردم با حضور و انتخابشان یَد مسئولان را برای دفاع از منافع کشور بازتر می‌کنند.

مردم یکدل و با بصیرت قم امروز دگر بار همچون گذشته با حضور رنگارنگ خود در بزنگاه‌های تاریخی و هنگامه‌های تهدید استکبار جهانی در برابر سلطه‌جویان، سیطره‌خواهان و بین‌المللی ایستادگی می‌کنند و با عمل به تکلیف و وظیفه شرعی‌شان دشمنان این برهه را مأیوس خواهند کرد.

حال که به خیل عظیمی از مردم در اقصی نقاط پای صندوق‌های رأی می‌نگرم، این موج عظیم نسبت به ادوار گذشته پرشورتر و حماسی‌تر شده و درک چشمه فیض مردم حکیم قم بیشتر از گذشته شده و این موضوع متوجه التفات آنان به نقشه راه کلان و اقتضائات انقلاب اسلامی است.

انتخابات علاوه بر جشن ملی حقیقی ملت بزرگ ایران، جشن بلوغ سیاسی رأی اولی‌ها بود که در حقیقت لوکوموتیو و موتور نشاط و شور را به حرکت در آورد و یقیناً زبان دشمن زمامداران عالم و بدخواهان این نظام الهی از رؤیت این جوانان الکن خواهند ماند. رأی اولی‌ها با شرکت در انتخابات و این آزمون مهم و سرنوشت ساز جمهوری اسلامی سیاست را مشق کردند.

از ساعت‌های ابتدایی صبح روز جمعه بسیاری از مردم ولایتمدار شهر قم خود را به محل شعب اخذ رأی رساندند تا از اولین نفراتی باشند که در عرصه انتخابات آرا خود را به صندوق‌ها می‌ریزند.

انتخابات این دوره در استان قم به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود و دیگر خبری از تعرفه رأی و نوشتن دستی اسامی بر روی کاغذها رأی نیست.

قمی‌ها به جای نوشتن آرا بر روی تعرفه‌های رأی، پشت سیستم صندوق گونه‌ای می‌روند و کد انتخابی نامزدهای مورد نظر خود را وارذ کنند و در نهایت با دیدن تصویر و اسامی افراد منتخب گزینه تأیید نهایی را می‌زنند.

بسیاری از قمی‌ها در شعبه اخذ رأی حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور یافتند و در این پایگاه انقلاب اسلامی حضور خود را در انتخابات به ثبت رساندند.

برخی از جوانان نیز با پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی پای صندوق رأی آمده بودند و برخی از پدران و مادران فرزندان خود را نیز برای شرکت در این جشن سیاسی به همراه آورده بودند.

در حرم مطهر، صداوسیمای مرکز قم به صورت مستقیم ویژه برنامه انتخابات را بر روی آنتن برده و به صورت لحظه‌ای رویدادهای مربوط به انتخابات قم را به اطلاع مردم می‌رساند.

سیدمحمد آقامیری استاندار قم نیز در حاشیه‌ای بازدید خود از شعبه اخذ رأی حرم مطهر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد و حضور آن‌ها برگ زرین دیگری برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

آقامیری تصریح کرد: استان قم تنها استانی است که انتخابات در آن به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزار می‌شود؛ و مردم با مراجعه به شعب اخذ رأی می‌توانند گزینه اصلح خود را راهی مجلس کنند.

در ساعات ابتدایی امروز نیز آیات عظام نوری‌همدانی، سبحانی، مکارم شیرازی، نماینده آیت‌الله سیدعلی سیستانی در ایران، آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین شماری از مسؤولان حوزوی و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه با حضور در شعب اخذ رأی در قم، رأی خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به ثبت رساندند.

بر اساس این گزارش، در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۶۲ نامزد مجلس در قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند ضمن اینکه ۷۴۷ شعبه رأی برای حوزه انتخابیه استان قم اختصاص داده شده است.

تعداد شعبه‌های اخذ رأی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اضافه شدن ۲۵ شعبه جدید دارای رشد صعودی می‌باشد که ۵۱ مورد سیار در شهر قم مستقر شده و در مجموع ۹۳ شعبه برای استان قم ۹۳ اختصاص یافته است.

در استان قم بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستند ضمن اینکه ۴۵ هزار نفر از این تعداد رأی اولی می‌باشند.

تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر امروز براساس آخرین آماری گزارش ۱۲۰ هزار و ۶۵۲ نفر در استان قم در این انتخابات مشارکت داشته‌اند که از این تعداد ۶۶ هزار و ۶۵۷ نفر آقا و ۵۳ هزار و ۹۹۵ نفر خانم هستند.