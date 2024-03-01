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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۶

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

زمان رای گیری در آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۰ تمدید شد

زمان رای گیری در آذربایجان شرقی تا ساعت ۲۰ تمدید شد

تبریز-رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی از تمدید زمان رای گیری در شعب استان به مدت ۲ ساعت خبرداد و گفت: این انتخابات تا ساعت ۲۰ تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور مردم در شعب اخذ رأی، این تمدید صورت گرفته و در صورت نیاز، قابل تمدید برای ساعات بعدی نیز خواهد بود.

وی به حضور پرشور مردم استان در پای صندوق‌های رأی در ساعات گذشته اشاره کرد و گفت: درخواست ما از مردم این است که شرکت در انتخابات و حضور در شعب اخذ رأی را به ساعات پایانی موکول نکنند.

محمدی ادامه داد: انتخابات در استان در سلامت کامل در حال برگزاری است و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: خانواده‌هایی هم که علاقه مند به حضور خانوادگی در پای صندوق رأی و گرفتن فیلم هستند در صورت رعایت شرط محرمانه بودن رأی افراد، منعی ندارند.

محمدی گفت: افراد بی سواد نیز موقع مراجعه به شعب اخذ رأی، یکی از آشنایان خود را به همراه داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید.

وی حضور پرشور مردم در انتخابات را مایه قدرت و پیشرفت کشور اعلام و از حضور آنها در پای صندوق‌های رأی قدردانی کرد.

کد مطلب 6042911

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