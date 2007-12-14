همکاری ساکت با باشگاه سپاهان ادامه پیدا می کند

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان که پس از شکست این تیم برابر اوراواردز ژاپن در چارچوب رقابت های جام باشگاه های جهان اعلام کرده بود قصد دارد از همکاری با این باشگاه اصفهانی کناره گیری کند، در صورت تصویت برنامه 3 ساله اش کماکان به فعالیت در این باشگاه ادامه خواهد داد.

برپایه این گزارش، قرار است در جلسه هیئت مدیره کارخانه فولاد مبارکه در خصوص برنامه جدید مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تصمیم گیری شود و در صورت تصویب آن همکاری ساکت با باشگاه سپاهان ادامه پیدا خواهد کرد.

ساکت در پایان دیدار با اوراواردز ژاپن اعلام کرده بود که برنامه 5 ساله در این باشگاه با حضور تیم فوتبال سپاهان به عنوان نخستین تیم ایرانی در جام باشگاه های جهان به پایان رسیده است و برای ادامه همکاری اش با این باشگاه اصفهانی نیازمند تایید برنامه 3 ساله اش توسط اعضای هیئت مدیره کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است.

