  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

در صورت تصویب برنامه 3 ساله؛

همکاری ساکت با باشگاه سپاهان ادامه پیدا می کند

همکاری ساکت با باشگاه سپاهان ادامه پیدا می کند

در صورت تصویب برنامه جدید مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در جلسه هیئت مدیره کارخانه فولاد مبارکه، همکاری محمدرضا ساکت با این باشگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان که پس از شکست این تیم برابر اوراواردز ژاپن در چارچوب رقابت های جام باشگاه های جهان اعلام کرده بود قصد دارد از همکاری با این باشگاه اصفهانی کناره گیری کند، در صورت تصویت برنامه 3 ساله اش کماکان به فعالیت در این باشگاه ادامه خواهد داد.

برپایه این گزارش، قرار است در جلسه هیئت مدیره کارخانه فولاد مبارکه در خصوص برنامه جدید مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تصمیم گیری شود و در صورت تصویب آن همکاری ساکت با باشگاه سپاهان ادامه پیدا خواهد کرد.

ساکت در پایان دیدار با اوراواردز ژاپن اعلام کرده بود که برنامه 5 ساله در این باشگاه با حضور تیم فوتبال سپاهان به عنوان نخستین تیم ایرانی در جام باشگاه های جهان به پایان رسیده است و برای ادامه همکاری اش با این باشگاه اصفهانی نیازمند تایید برنامه 3 ساله اش توسط اعضای هیئت مدیره کارخانه فولاد مبارکه اصفهان است.

کد مطلب 604292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها