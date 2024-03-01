به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مهتابی عصر جمعه در جریان بازدید استاندار کردستان از دفتر شورای نگهبان در سنندج با اشاره به گزارش‌ها و آمارهای بدست آمده از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی اظهار کرد: در هر شعبه شهری، حدود چهار نفر و بخش‌ها و شعب روستایی سه نفر کار نظارت بر اخذ آرا را انجام می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: مردم کردستان در انتخابات مشارکت خوبی دارند و این مشارکت در حال افزایش است.

استاندار کردستان هم در این بازدید ضمن تقدیر از خدمات شورای نگهبان، مشارکت مردم در انتخابات را مطلوب خواند و گفت: آمار در حال افزایش است.

اسماعیل زارعی کوشا با اشاره به تمدید اخذ رأی تا ساعت ۲۰ امشب، ادامه داد: در صورت لزوم باز هم زمان دریافت آرا تمدید خواهد شد.

استان کردستان داری یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی است.