می خواستم در این یک بازی استراحت کنم / ارزش پیراهن استقلال را می دانم

امیرحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی یک سال گذشته پس از پایان فصل ششم مسابقات لیگ برتر همیشه درگیر مسابقات و تمرینات فشرده بوده ام که باعث شده از نظر بدنی احساس خستگی کنم.

وی با بیان اینکه غیبتش در بازی مقابل صنعت نفت آبادان بدون دلیل نبوده است، افزود: مسابقات فصل گذشته لیگ برتر که به اتمام رسید بدون هیچ استراحتی همراه تیم ملی به مکزیک رفتم و پس از بازگشت از این سفر خسته کننده در اردوهای فشرده تیم ملی و مسابقات جام ملت های آسیا حضور یافتم که چیزی جز خستگی برای من نداشت.

مدافع تیم فوتبال استقلال ادامه داد: با این شرایط از تیم ملی جدا شدم و با کمترین استراحت به اردوی استقلال در ترکیه پیوستم در این اردو نیز از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدم اما به خاطر کمک به تیم در حالی که می توانستم با چند هفته استراحت این مشکل را برطرف کنم در میدان حضور یافتم. در آن شرایط احساسم بر این بود که تیم و ناصر حجازی به من نیاز دارند و نباید میدان را خالی کنم.

صادقی با تاکید بر اینکه از اتخاذ این تصمیم به هیچ عنوان پشیمان نیست، گفت: برای تیم استقلال در آن شرایط حضور یا غیبت یک بازیکن تاثیرگذار بود و شایسته نبود که من به بهانه مصدومیت دست حجازی را خالی بگذارم.

وی با اشاره به بازی تیمش مقابل ذوب آهن گفت: پس از بازی برابر ذوب آهن مصدومیت کمرم تشدید شد و احساس درد بیشتری کردم به همین خاطر از مربیان خواستم تا برای بازی مقابل صنعت نفت از من چشم پوشی کنند تا برای بازی های آینده آماده تر در خدمت تیم باشم. با این وجود تا روز آخر در کنار تیم با جدیت تمرین کردم تا از شرایط ایده ال خارج نشوم.

مدافع تیم فوتبال استقلال که در بازی اخیر این تیم نیمکت نشین بوده است، ادامه داد: این شرایط تیم است که باعث می شود در یک بازی من و در بازی دیگر مدافعان دیگر نیمکت نشین باشند. با این حال اعتراض کردن یک بازیکن حرفه ای نسبت به اینکه چرا من بازی نمی کنم منطقی نیست.

وی با اذعان به اینکه برای پیراهن با ارزش استقلال و هواداران این تیم بازی می کند، افزود: هفت سال است که با پیراهن استقلال بازی می کنم. روزهای خوب و بد این تیم را دیده ام و به خوبی ارزش این پیراهن را می دانم. برای من استقلال و موفقیتش مهم است و تلاش می کنم تا همیشه یکی از بازیکنان ثابت و تاثیرگذار تیم باشم.

صادقی در ادامه از پایان قراردادش با تیم فوتبال استقلال در پایان فصل پنجم لیگ برتر یاد کرد و افزود: زمانی که مسابقات جام جهانی به اتمام رسید پیشنهادهای خوبی از کشورهای اروپایی و عربی داشتم با این وجود به خاطر استقلال و هوادارانش که از لطف آنها من "امیرحسین صادقی" شدم از پول و امکانات چشم پوشیدم و در استقلال ماندم. امروز از تصمیمی گرفتم به هیچ عنوان پشیمان نیستم و خوشحالم که هنوز هم یکی از بازیکنان استقلال هستم.

مدافع تیم فوتبال استقلال تمرینات فیروز کریمی سرمربی جدید این تیم را مطابق روز خواند و افزود: برای فیروز کریمی هم مانند تمام مربیانی که تا به امروز برای رشد من زحمت کشیده اند احترام ویژه ای قائلم و تلاش می کنم تا بتوانم زحماتی که برای من کشیده است را در زمین مسابقه جبران کنم.