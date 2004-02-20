به گزارش خبرنگار "مهر"مرحله يك چهارم نهايي جام تختي در وزن 66 كيلوگرم صبح امروز به پايان رسيد و طي آن بذري ، طهماسبي ، حسن آرين و رامين خيرالله زاده به مرحله نيمه نهايي رسيدند.
بذري با نتيجه 4 برصفر ماشائالله حسيني كشتي گير مطرح كرمانشاهي را شكست داد ، طهماسبي دارنده عنوان قهرماني آسيا درسال 2003 در يك ديدار بسيار حساس و تماشايي شاميل اومالاتف كشتي گير مطرح داغستاني را ازپيش روبرداشت. رامين خيرالله زاده نيز با نتيجه 3 بر يك محمد باقرپوررا شكست داد وآرين نيز با استراحت درمرحله يك چهارم نهايي راهي نيمه نهايي شد.
درنيمه نهايي نيزبذري با طهماسبي ديدارمي كند و خيرالله زاده بايد به مصاف آرين برود تا برندگان اين دو ديدار راهي فينال و بازنده ها راهي ديدار رده بندي وزن 66 كيلوگرم شوند.
اصغر بذري و حسن طهماسبي به مرحله نيمه نهايي وزن 66 كيلو گرم مسابقات كشتي آزاد جام تختي راه يافتند.
به گزارش خبرنگار "مهر"مرحله يك چهارم نهايي جام تختي در وزن 66 كيلوگرم صبح امروز به پايان رسيد و طي آن بذري ، طهماسبي ، حسن آرين و رامين خيرالله زاده به مرحله نيمه نهايي رسيدند.
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