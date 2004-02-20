به گزارش خبرنگار "مهر"مرحله يك چهارم نهايي جام تختي در وزن 66 كيلوگرم صبح امروز به پايان رسيد و طي آن بذري ، طهماسبي ، حسن آرين و رامين خيرالله زاده به مرحله نيمه نهايي رسيدند.

بذري با نتيجه 4 برصفر ماشائالله حسيني كشتي گير مطرح كرمانشاهي را شكست داد ، طهماسبي دارنده عنوان قهرماني آسيا درسال 2003 در يك ديدار بسيار حساس و تماشايي شاميل اومالاتف كشتي گير مطرح داغستاني را ازپيش روبرداشت. رامين خيرالله زاده نيز با نتيجه 3 بر يك محمد باقرپوررا شكست داد وآرين نيز با استراحت درمرحله يك چهارم نهايي راهي نيمه نهايي شد.

درنيمه نهايي نيزبذري با طهماسبي ديدارمي كند و خيرالله زاده بايد به مصاف آرين برود تا برندگان اين دو ديدار راهي فينال و بازنده ها راهي ديدار رده بندي وزن 66 كيلوگرم شوند.