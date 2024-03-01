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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۶

رییس ستاد انتخابات استان تهران:

انتخابات در استان تهران تا ساعت ۲۴ تمدید شد

انتخابات در استان تهران تا ساعت ۲۴ تمدید شد

تهران- رییس ستاد انتخابات استان تهران گفت: انتخابات در استان تهران تا ساعت ۲۴ تمدید شد.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارش‌های رسیده از فرمانداران و شعب در استان تهران به خدمت وزیر کشور ارائه شد و بر اساس دستور وزیر فرآیند انتخابات تا ساعت ۲۴ تمدید شد.

وی گفت: از سویی دیگر تمام مقاطع مدارس استان تهران اعم از شهر و شهرستان‌های استان تهران شنبه ۱۲ اسفند تعطیل است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: این تصمیم با توجه به حضور گسترده کادر آموزش و پرورش در اجرای انتخابات و حضور پای صندوق‌ها و با توجه به اینکه ۶۰ الی ۷۰ درصد از عوامل اجرای انتخابات از معلمین عزیز هستند و تلاش‌های زیادی در اجرای انتخابات انجام دادند و نیز با توجه تمدید فرآیند شمارش آرا و اینکه احتمالاً فرآیند شمارش آرا طولانی خواهد شد، اتخاذ شده است.

کد مطلب 6043190

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