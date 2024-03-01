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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد:

کمبود تعرفه شعب اخذ رای مرتفع و انتخابات پرشور برگزار شد

کمبود تعرفه شعب اخذ رای مرتفع و انتخابات پرشور برگزار شد

یاسوج- رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی شعب اخذ رای با کمبود تعرفه روبه رو شدند که به سرعت عوامل هیات های اجرایی و نظارت وارد عمل شدند و تعرفه اخذ رای به این شعب ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: اکنون تمامی شعب اخذ رأی دارای تعرفه بوده و فرآیند رأی گیری با نظم و در امنیت انجام شد.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ مشارکت رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است و میزان مشارکت در مناطق مختلف استان رو به افزایش است.

هاشمی مهر اظهار داشت: بر اساس آمار به دست آمده تاکنون گروه سنی ۳۵ تا ۴۰ سال بیشترین مشارکت استان را در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری داشته‌اند و تاکنون مشکل امنیتی خاصی در شعب اخذ رأی استان گزارش نشده است.

وی افزود: برای برقراری امنیت انتخابات همه عوامل سیاسی، نظامی و انتظامی پای کار هستند تا آرامش که مهمترین موضوع برای ستاد انتخابات است، برقرار باشد.

کد مطلب 6043286

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