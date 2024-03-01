به گزارش خبرنگار مهر، رسول ملاحسنی شامگاه جمعه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین در ستاد انتخابات اظهار کرد: امسال در روز انتخابات ۳۲۰ نفر عنصر رسانه‌ای در سرتاسر استان انتخابات را پوشش می‌دهند.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم تا بتوانیم در آئینه رسانه مشارکت مردم را پوشش دهیم، افزود: امیدآفرینی در رسانه‌های استان یکی از اصلی ترین اهداف ما بود و امروز شاهد نتیجه آن و حضور خوب مردم در انتخابات بودیم.

مدیر روابط عمومی استانداری قزوین با بیان اینکه در ایام منتهی به انتخابات برنامه‌های متنوعی با دو رویکرد امید آفرینی و افزایش مشارکت دنبال شد، اضافه کرد: در ایام برگزاری انتخابات و پیش ثبت نام‌ها ۵ نشست با حضور استاندار و معاونین وی برگزار شد.

ملاحسنی با بیان اینکه نشست‌هایی را با کارشناسان و تحلیلگران و فعالان مجازی برای اولین بار در استان داشتیم، تاکید کرد: یکی از تلاش‌ها تبلیغات محیطی بود که با کمک شهرداری و ادارات انجام شد.

وی عنوان کرد: برای اولین بار در استانداری ستاد انتخابات مستقر داشتیم و میز رسانه بنیز ه شکل ویژه راه اندازی شد.

مدیر روابط عمومی استانداری قزوین ادامه داد: جشنواره مسیر آینده برای اولین بار با موضوع تولیدات رسانه‌ای و با هدف دریافت ایده‌های خلاق مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و تقدیر از زحمات اصحاب رسانه برپا شد.

وی در پایان یادآور شد: تا به امروز ۱۲۴ اثر در سه بخش به دبیرخانه جشنواره مسیر اینده از طریق اصحاب رسانه و روابط عمومی‌های استان ارسال شده و امیدواریم تا ۱۵ اسفند که فرصت بارگذاری اثار است شاهد استقبال خوبی از سوی اصحاب رسانه و مسؤولین روابط عمومی‌ها باشیم.