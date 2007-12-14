به گزارش خبرنگار مهر، در "سومین کنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران توسعه پایدار و چشم انداز 20 ساله " که با هدف بررسی نقشه جامع علمی کشور برگزار می شود، علاوه بر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس خبرگان رهبری، برخی شخصیت های برجسته کشور، 4 هزار نفر از اندیشمندان، متخصصین، اساتید و روسای دانشگاهها و حوزه های علمیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پژوهشگران و محققان برجسته، فعالان اقتصادی و سفرای کشورهای خارجی توسط مرکز تحقیقات و پژوهشهای استراتژیک مجمع متخصصین حضور خواهند داشت.

علاوه بر بررسی مسائل مرتبط با سند چشم انداز بیست ساله ، نقش اتحاد ملی در توسعه پایدار و همچنین نقش نخبگان و متخصصین در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرد.

این کنگره یکروزه روز دوشنبه 26 آذر در تالار بزرگ وزرات کشور برگزار می شود.