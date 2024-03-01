به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: تا کنون طبق آماری که اعلام شده، مشارکت مردم از سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و امیدواریم میزان رأی اخذ شده را خدمت مردم عزیز اعلام میکنیم.
فرماندار مشهد گفت: ما به اندازه کافی تعرفه در مشهد داشتیم که نیازمند تعرفه جدید نبودیم. اگر شعبهای درخواست تعرفهای داشته ما سریعاً بین آنها توزیع کردیم.
وی ادامه داد: سال ۱۳۹۸ مشارکت مردم، ۳۳ درصد بوده است. آمار تخمینی را زمانی میزنند که فرصت زیاد داشته باشد که این برای ما با توجه به زمان محدود، امکانپذیر نیست.
داوری تاکید کرد: طبق شواهد، مشارکت بسیار خوبی در مشهد و شهرهای استان صورت گرفته است.
فرماندار مشهد افزود: مشارکت مردم مشهد، نسبت به سایر کلانشهرها قابل مقایسه نیست و مردم مشهد بسیار بیشتر نسبت به سایرین مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: ما اولین کلانشهر در کشور هستیم که مشارکت بالایی داریم. مشارکت مردم مشهد در انتخابات از تهران، اصفهان، شیراز تا کنون بیشتر بوده است.
داوری تاکید کرد: تا کنون هیچ گونه گزارش رسمی از تخلف در انتخابات اعلام نشده و هیچ کاندیدایی مبنی بر تخلف شکایتی نداشته است.
فرماندار مشهد تصریح کرد: جالب اینجاست که مردم نیز گزارشی مبنی بر تخلف به ما اعلام نکردند. دو سه مورد کوتاه و جزئی بوده که بررسی شده و در صورت مشکل بررسیهایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سامانه ما، در این حوزه بسیار فعال بود و مردم استقبال کردند به نحوی که گاهی امکان پاسخگویی از ۳۰ خط را نداشتیم. اکثر این افراد درخواست شعبه سیار داشتند و از نوع برگزاری تشکر کردند. بعضیها نیز موقعیت مکانی شعبهای اخذ رأی را میخواستند. بعضی افراد با توجه به شلوغی شعب درخواست داشتند که تیم رأی سیار ما در صحنه حاضر شده و کمک برسانند.
فرماندار گفت: به عنوان مثال بعضی از مردم برای کارخانجات و مراکز تجمیعی از ما شعبه میخواستند برایشان منتقل و فراهم کردیم.
وی اظهار کرد: گاهی اوقات ترددهای مشکوکی در پایگاههای اخذ رأی صورت میگرفت که سریعاً بررسی میکردیم.
داوری بیان کرد: هدفمان این بود شعبههای سیاری برای مراکز تجمیعی ارسال کنیم و تا فرصت داشتیم فرستادیم.
فرماندار مشهد ادامه داد: تا این لحظه، مشهد وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها داشته است. من آمار دقیقی از شهر تهران ندارم، اما به نظر میرسد آمار ما از تهران بیشتر است. در ۱۱ اسفند مردم شفافیت را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان به خوبی مشاهده کردند لذا چیزی پنهان نیست.
