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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲:۰۷

رئیس ستاد انتخابات لرستان:

درصد مشارکت لرستانی‌ها در انتخابات بالاتر از متوسط کشوری بود

درصد مشارکت لرستانی‌ها در انتخابات بالاتر از متوسط کشوری بود

خرم‌آباد- رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: درصد مشارکت مردم استان در انتخابات ۱۱ اسفندماه از متوسط کشور بالاتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری شنبه شب در جمع خبرنگاران بدون اشاره به درصد مشارکت مردم استان افزود: شمارش آرا در همه صندوق‌ها شروع شده است و آمار نهایی با تأیید هیأت نظارت و شورای نگهبان اعلام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: درصد مشارکت مردم استان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری از متوسط کشور بالاتر بوده و فاصله خوبی با این میانگین داشته است.

احتمال کشیده شدن انتخابات برخی حوزه‌ها به مرحله دوم وجود دارد

وی اظهار داشت: در شهرستان‌های کوچک استان تا ۹۰ درصد صندوق‌ها شمارش شده و در حال تجمیع در فرمانداری‌ها است که پس از تجمیع و تأیید هیأت نظارت، روی سامانه انتخابات درج و سپس اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اتمام کار شمارش آرا تا صبح امروز تصریح کرد: احتمال کشیده شدن انتخابات برخی حوزه‌ها به مرحله دوم هم وجود دارد.

جزئیات نا آرامی‌ها در پلدختر

رئیس ستاد انتخابات لرستان در خصوص برخی نا آرامی‌ها در پلدختر ادامه داد: برخی افراد به برخی موضوعات معترض بودند که وضعیت با حضور خوب عوامل انتظامی کنترل شد و هم اکنون وضعیت این شهرستان آرام است.

یاوری اضافه کرد: خساراتی نیز به برخی اماکن عمومی و خصوصی در پلدختر وارد شده است اما هم اکنون آمار دقیقی از میزان خسارت، بازداشتی و مجروحان احتمالی در دسترس نیست.

کد مطلب 6043385

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    نظرات

    • اریایی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      7 5
      پاسخ
      اگه ما لر هستیم و در لرستانیم جمعیتی ندیدیم ..بس کنید این همه دروغ و رویا پردازیتون رو
      • ایران IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
        5 0
        والا اگه ما نورآباد بودیم اصلا دروغ نمیگه
      • پلنگ لرستان IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
        1 0
        والا منم بروجردم چیزی ندیدیم!
    • احمد IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ما که ندیدیم کسی رای بده

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