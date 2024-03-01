به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری شنبه شب در جمع خبرنگاران بدون اشاره به درصد مشارکت مردم استان افزود: شمارش آرا در همه صندوق‌ها شروع شده است و آمار نهایی با تأیید هیأت نظارت و شورای نگهبان اعلام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: درصد مشارکت مردم استان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری از متوسط کشور بالاتر بوده و فاصله خوبی با این میانگین داشته است.

احتمال کشیده شدن انتخابات برخی حوزه‌ها به مرحله دوم وجود دارد

وی اظهار داشت: در شهرستان‌های کوچک استان تا ۹۰ درصد صندوق‌ها شمارش شده و در حال تجمیع در فرمانداری‌ها است که پس از تجمیع و تأیید هیأت نظارت، روی سامانه انتخابات درج و سپس اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اتمام کار شمارش آرا تا صبح امروز تصریح کرد: احتمال کشیده شدن انتخابات برخی حوزه‌ها به مرحله دوم هم وجود دارد.

جزئیات نا آرامی‌ها در پلدختر

رئیس ستاد انتخابات لرستان در خصوص برخی نا آرامی‌ها در پلدختر ادامه داد: برخی افراد به برخی موضوعات معترض بودند که وضعیت با حضور خوب عوامل انتظامی کنترل شد و هم اکنون وضعیت این شهرستان آرام است.

یاوری اضافه کرد: خساراتی نیز به برخی اماکن عمومی و خصوصی در پلدختر وارد شده است اما هم اکنون آمار دقیقی از میزان خسارت، بازداشتی و مجروحان احتمالی در دسترس نیست.