به گزارش خبرنگار مهر، مطابق نتایج اولیه شمارش آرا در حوزه انتخابیه استهبان نی ریز بختگان فرهاد طهماسبی تا این لحظه با ۳۳ هزار رأی و اختلاف حدوداً ۱۰ هزار رأی با نفر دوم بیشترین رأی را به دست آورده و پس از وی الله‌داد سلیم‌پور و سپس بنی اسدی قرار دارند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه استهبان نی ریز بختگان با حدود ۱۹۰ صندوق اخذ رأی دیروز به پایان رسید.

بنا به گفته فرماندار نی ریز به عنوان رئیس این حوزه انتخابیه، جمعیت حوزه انتخابیه نی‌ریز، استهبان و بختگان ۱۸۷ هزار و ۲۹۷ نفر است که از این تعداد، ۱۴۳ هزار و ۲۸۰ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و از این تعداد ۶۶ هزار و ۱۶۷ نفر در شهرستان نی‌ریز، ۵۳ هزار و ۲۳۹ نفر در شهرستان استهبان و ۲۳ هزار و ۸۷۴ نفر در شهرستان بختگان واجد شرایط رأی دادن بودند.