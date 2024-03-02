۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۱۴

رییس ستاد انتخابات کرمانشاه خبر داد؛

نتایج انتخابات حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی مشخص شد

کرمانشاه- رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: حجت‌الاسلام حسینی کیا با ۲۵.۳۷ درصد آرا منتخب حوزه انتخابیه سنقروکلیایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی صبح شنبه با حضور در ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی مجموع آرا مأخوذه ۴۵ هزار و ۴۳۱ بوده که از این تعداد یازده هزار و ۱۲ رأی توسط حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا کسب شد.

وی افزود: فرشاد امجدیان هشت هزار و ۶۷۳ رأی، هادی فرهنگیان نیا هست هزار و هفت هزار و ۵۲۰ رأی، یزدان مرادی ترکاشوندی سه هزار و ۶۵ رأی، حسن ساطانیان ۲ هزار و ۴۲۵ رأی، مجتبی فرهنگیان ۲ هزار و ۶۷ رأی و محسن سلطانی ۲ هزار و ۴۲۵ رأی را از مجموع آرا کسب کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: بنابر آرا کسب شده در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا با بیشترین آرا به دست آمده به میزان ۲۵.۳۷ درصد از کل آرا این حوزه به مجلس دوازدهم شورای اسلامی راه. یافت.

    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      چطور حساب کردی که شده ۲۵ درصد رای آقای حسینی کیا با این حساب ۲۴ درصد
    • محمد IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      کسب نشد خریداری شد
      • علی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
        با چه مدرکی میفرمایید خریداری شد؟

