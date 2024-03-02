نتایج انتخابات حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی صبح شنبه با حضور در ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی مجموع آرا مأخوذه ۴۵ هزار و ۴۳۱ بوده که از این تعداد یازده هزار و ۱۲ رأی توسط حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا کسب شد.

وی افزود: فرشاد امجدیان هشت هزار و ۶۷۳ رأی، هادی فرهنگیان نیا هست هزار و هفت هزار و ۵۲۰ رأی، یزدان مرادی ترکاشوندی سه هزار و ۶۵ رأی، حسن ساطانیان ۲ هزار و ۴۲۵ رأی، مجتبی فرهنگیان ۲ هزار و ۶۷ رأی و محسن سلطانی ۲ هزار و ۴۲۵ رأی را از مجموع آرا کسب کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: بنابر آرا کسب شده در حوزه انتخابیه سنقروکلیایی حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا با بیشترین آرا به دست آمده به میزان ۲۵.۳۷ درصد از کل آرا این حوزه به مجلس دوازدهم شورای اسلامی راه. یافت.