وزرات راه در دوباندی کردن محور بندرعباس - سیرجان تعجیل کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس با اشاره به وضعیت اسفناک راه های استان از وزارت راه و اداره کل راه و ترابری هرمزگان خواست در جهت ساخت هر چه سریعتر محور دوم این جاده اقدامات فوری صورت دهند.

وی گفت: البته کار در چندین بخش این جاده در حال پیگیری است اما نیاز با جدیت بیشتر این پروژه دنبال شود تا هرچه سریعتر مشکل مردم و مرگ و میر تکاندهنده این محور کاهش یافته و از بین برود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به دستاوردهای بزرگ دولت در بخش های مختلف استان خاطر نشان کرد: شاهکار فعالیت های دولت در هرمزگان به ثمر رساندن این جاده است که مردم بتوانند از راهی ایمن و مطمئن بهره مند شود و راه و ترابری نیز به سرعت کار تکمیل باند دوم این جاده را دنبال کند.

نعیم آبادی از لزوم وجود اتحاد در برابر توطئه های دشمن به عنوان اصل پیروزی ملت مسلمان ایران یاد کرد و گفت: دنیا ملت ایران را به عنوان الگوی خود در ایستادگی و اتحاد برگزیده و نباید اجازه داد برخی اختلاف نظرها موجب مشکلات در جامعه شود.