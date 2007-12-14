گزارش نهادهای آمریکایی نباید ساده انگارانه بررسی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید میر یعقوب موسوی در خطبه های نمازجمعه ان هفته شهر زنجان با اشاره به موارد مطرح شده در این گزارش ادامه داد: گزارش نهادهای امنیتی آمریکا در کنار موارد مثبت دارای برخی نکات منفی نیز دارند که باید به آن توجه شود.

وی نگاه آمریکا را به پرونده هسته ای صلح آمیز ایران را برگرفته از اندیشه های شیطانی و در تعامل نزدیک با لابی های صهیونیستی دانست و با عنوان اینکه گزارش 16 نهاد امنیتی آمریکا نیز در راستای سیاست شیطانی سران کاخ سفید است، افزود: گزارش نهادهای آمریکا نشان از حقانیت مواضع اصولی و صلح آمیز ایران در بحث دانش هسته ای است ولی باید در مقابل شیطنت های آمریکا نیز هوشیار باشیم.

حجت الاسلام موسوی در عین حال با تاکید بر اینکه گزارش 16 نهاد امنیتی آمریکا گامی بزرگ در روند روبه جلو اضمحلال و فروپاشی سیاست های آمریکا در جهان است، گفت: آنچه این گزارش ثابت کرد حقانیت و صداقت گفتار ملت بزرگ ایران در مسیر دانش هسته ای صلح آمیز هسته ای بوده است.

وی یادآورشد: استکبار جهانی با اینکه مطمئن است ایران تنها به دنبال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است، اما برای جلوگیری از پیشرفت و استقلال کشور همچنان با جمهوری اسلامی دشمنی می‌کند.

امام جمعه موقت زنجان در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: حوزه و دانشگاه دو بال پرواز نظام جمهوری اسلامی هستند که باید در کنار هم برای اقتدار و توسعه ایران تلاش کنند.

حجت الاسلام موسوی اگر حوزه و دانشگاه در کنار هم قرار بگیرند رشد و تعالی نظام امری ممکن و میسر است.

وی ادامه داد: موفقیتهای نظام در عرصه علمی امروز نشات گرفته از همکاری و همراهی حوزه و دانشگاه است و نباید اجازه داد که این دو مرکز علمی از هم جدا شوند.

خطیب این هفته نماز جمعه شهر زنجان با تاکید بر این نکته که وحدت حوزه و دانشگاه به معنی ادغام حوزه در دانشگاه نیست خواستار تقویت وحدت حوزه و دانشگاه شد.