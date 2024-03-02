استاندار چهارمحال و بختیاری از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری، حضور حماسی مردم این دیار در انتخابات یازدهم اسفندماه را ارج نهاد و با صدور پیامی از ایشان قدردانی کرد.

متن پیام بدین شرح است:

حضور مردم در انتخابات، یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور چشمگیر مردم عزیز ایران اسلامی برگزار شد و مایه بسی خرسندی و خوشبختی است که مردم سرافراز استان چهارمحال و بختیاری بار دیگر حماسه آفریدند، حماسه‌ای از جنس شور و شعور.

حضور پر رنگ، آگاهانه و گسترده مردم ولایتمدار و متعهد استان از آغازین ساعات انتخابات یازدهم اسفندماه در شعب اخذ رأی در سراسر استان شاهد این مدعاست که مردمان غیور این دیار همواره در غیرت و وطن دوستی پیشتاز بوده‌اند و در برهه‌های حساس تاریخی ایران عزیز را یاری رسانده‌اند.

این حضور حماسی شما مایه فخر و مباهات است و قطعاً پاداش آن نزد خداوند متعال محفوظ است؛ پاداش عملی که نتیجه آن اعتلای حکومت و نظام اسلامی است.

اینجانب در درجه اول این افتخارآفرینی را به مردم ولایتمدار استان و سپس به منتخبین عزیز تبریک عرض می‌کنم و برای ایشان در میدان سخت وکالت مردم و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری آرزوی موفقیت و خدمت مضاعف دارم.

نمایندگی این مردمان نجیب و متعهد قطعاً کار دشواری خواهد بود و قدم نهادن در راه پر مشقت رفع محرومیت‌ها و مشکلات، عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین می‌طلبد.

بر خود لازم میدانم از همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، به ویژه اعضای ستاد انتخابات استان، همکاران خدومم در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، عوامل اجرایی، امنیتی، انتظامی، نظارتی، خدماتی و پشتیبانی که با تلاش شبانه‌روزی خود، مقدمات این حماسه غرورانگیز را فراهم کردند، صمیمانه و خالصانه قدردانی نمایم.

همچنین از هواداران نامزدهای محترم که با شور و تلاش خود، در نهایت امنیت و آرامش‌، تنور انتخابات را در استان گرم کردند و قانونمندی و اخلاق‌مداری ایشان کمترین تخلفات را نسبت به سال‌های گذشته در پی داشت، تشکر می‌کنم.

از مردم متدین، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جوانان مخلص، کاندیداها، روحانیت عظیم‌الشان و گروه‌های مردمی که برای افزایش مشارکت در استان تلاش کردند و نیز عوامل صدا و سیمای مرکز استان، اصحاب رسانه، مطبوعات و فعالین فضای مجازی که در امر دعوت مردم به حضور در انتخابات و انعکاس لحظه‌ای اخبار نقش بسزایی داشتند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

باشد که زحمات و مجاهدت همگان مرضی درگاه احدیت قرار گیرد و ثمره این اتفاق مبارک، اقتدار و اعتلای نظام بالنده جمهوری اسلامی ایران باشد.

و من الله التوفیق

غلامعلی حیدری استاندار چهارمحال وبختیاری