ایران هنوز پاسخ روشنی به فیفا و AFC نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از سخنگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا آورده است : ایران با وجود گذشت 10 روز ازنشست اخیر کمیته انتقالی درمقر AFC هنوز پاسخی درخصوص برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال به این کنفدراسیون و فیفا ارائه نکرده واین امر وضعیت پیچیده ای را برای فوتبال ایران پدید آورده است .

پیش از این AFC ازمهلت 48 ساعته به کمیته انتقالی برای رفع مشکلات موجود بر سر راه برگزاری انتخابات خبر داده بود اما اعضای این کمیته تعیین هرگونه ضرب الاجلی را در این زمینه رد کرده بودند.

سخنگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرده است : با وجود برگزاری نشست روز 13 آذرماه با حضور بن همام و نمایندگان فیفا هنوز پاسخ روشنی در این زمینه از سوی ایران دریافت نشده است و این شرایط چندان امیدوارکننده نیست.

این درحالی است که انتخابات روز 15 آذرماه فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مغایرت نامزدی رئیس سازمان تربیت بدنی برای ریاست فدراسیون فوتبال از سوی فیفا و AFC مغایر با روح اساسنامه فدراسیون فوتبال عنوان شد و برای دومین بار به تعویق افتاد.

رویترز اضافه کرده است : قراربود نمایندگان کمیته انتقالی روشی را برای حل مشکل حضوریک عضو دولتی درانتخابات فدراسیون فوتبال ایران اتخاذ کنند اما تاکنون چنین راهکاری ارائه نشده است.

این خبرگزاری تاکید کرد : فیفا و AFC موافقت کردند که نمایندگانی از سازمان تربیت بدنی در مجمع فدراسیون فوتبال عضویت یابند ولی از اینکه یک نماینده وابسته به دولت جزو کاندیداها باشد ، مخالفت کردند .

این خبرگزاری در پایان آورده است : بن بست بوجود آمده دربرگزاری انتخابات باعث شده کمیته انتقالی درآستانه مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 نتواند سرمربی جدیدی را برای تیم ملی فوتبال این کشور به خدمت بگیرد .