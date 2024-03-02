علیرضا پیروزمند از حضور در مجلس خبرگان رهبری در فارس باز ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل‌سفلی گفت: شمارش آرای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همچنان ادامه دارد اما با این حال تا این لحظه و بر اساس آرای شمارش شده آیت الله لطف الله دژکام بیشترین رأی را کسب کرد است.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس افزود: با شمارش سه هزار و ۴۹۱ صندوق از مجموع سه هزار و ۵۱۴ صندوق رأی، نتایج ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان فارس به ترتیب آرا به این شرح است:

لطف الله دژکام با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۷۱۹ هزار و ۱۰ رأی نفر اول، احمد بهشتی با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۶۰۲ هزار و ۳۵۶ رأی نفر دوم، علی اکبر کلانتری با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۴۲۷ هزار و ۷۶۳ رأی نفر سوم، سید محمد علی مدرسی طباطبایی با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۳۴۱ هزار و ۲۲۷ رأی نفر چهارم و سید علیرضا دانا با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۳۰۶ هزار و ۶۷۴ رأی به عنوان نفر پنجم برگزیده شدند و علیرضا پیروزمند با مجموع آرا صحیح مأخوذه به تعداد ۲۹۶ هزار و ۷۹ رأی نیز ششم شد.

قزل سفلی افزود: با توجه به اینکه ۵ کرسی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان متعلق به استان فارس است لطف الله دژکام، احمد بهشتی، علی اکبر کلانتری، سید محمدعلی مدرسی طباطبایی و سید علیرضا دانا مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماینده فارس در مجلس خبرگان انتخاب شده‌اند.