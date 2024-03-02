به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور سپهوند با قدردانی از زحمات هیئتهای اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات اظهار داشت: حاکمیت نظم و انضباط در همه شعب اخذ رأی و الکترونیکی کردن انتخابات از موارد مؤثر در انتخابات بانشاط و پر شور بود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات با دستگاه احراز هویت، افزود: این اقدام گامی مؤثر در برگزاری فرایند انتخابات را بهصورت الکترونیکی خواهد داشت.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان، عملکرد دستگاههای احراز هویتی در شعب اخذ رأی را که اقدامات هویتی رأیدهندگان را مشخص میکرد مثبت ارزیابی کرد و گفت: این امر باعث میشود به برگزاری انتخابات در آینده بهصورت الکترونیک امیدوار باشیم.
سپهوند، ادامه داد: دستگاههای احراز هویت در استان لرستان بالای ۹۵ درصد عملکرد مثبتی بهصورت برخط در استان داشت.
وی بیان کرد: در صحنه و عرصه انتخابات ثبات و امنیت قابلتوجهی در کل استان حاکم بود و این نیز مرهون زحمات نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و همه دستاندرکاران بود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان، بیان کرد: همکاری و مشارکت مردم در برگزاری موفقیتآمیز انتخابات مؤثر بود از همه اقشار مختلف مردم تقدیر و تشکر میکنم.
سپهوند، تصریح کرد: هماهنگی، همکاری و تعامل بین دستاندرکاران انتخابات تجربه موفق و اقدامی امیدوارانه بود که الگویی مطلوب برای انتخابات آینده باشد که بتوانیم با این الگو در پیشبرد برنامههای نظام اسلامی در صحنه سیاسی انتخابات به منصه ظهور برسانیم.
وی بیان کرد: مردم انقلابی، فهیم و ولایتمدار استان لرستان با تبعیت از فرامین رهبر معظم این انتخابات را بهخوبی انجام دادند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لرستان، گفت: بر خود لازم میدانم از همه اقشار مختلف مردم، داوطلبان، تشکلها، گروههای سیاسیاجتماعی فرهنگی، فعالان سیاسی و بهویژه از نماینده ولیفقیه در استان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
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