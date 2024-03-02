تقدیر امام جمعه شهرکرد از حضور مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام در پیامی از حضور پرشور و تحسین برانگیز مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری در ۱۱ اسفند پای صندوقهای رأی و مشارکت فعال در این امر تحولآفرین قدردانی کرد.
متن کامل پیام امام جمعه شهرکرد به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
حقاً پیشانی خضوع به پیشگاه حضرت ربالعالمین میساییم که بار دیگر مردم بصیر ایران اسلامی در آزمونی عظیم خوش درخشید؛ حضور قابلتحسین مردم ولایی استانمان در ۱۱ اسفند پای صندوقهای رأی و مشارکت فعال در این امر تحولآفرین بار دیگر نشان داد که این استان با هر زبان و هر فرهنگ در یاری نظام جمهوری اسلامی و پشتیبانی از آرمانهای امام و شهدا و در تبعیت از ولیفقیه محکم و مقاوم ایستاده و علیرغم مشکلات اقتصادی که با آن مواجه است، هیچگاه دست از آرمانهای بلند امامین انقلاب بر نخواهد داشت.
پیشتازی این استان از بسیاری از استانهای دیگر در انتخابات را از عمق وجودم به آحاد مردم استان تبریک میگویم و به عزیزانی که در این انتخابات مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به مجلس راه مییابند، ضمن تبریک و آرزوی توفیق از خداوند متعال، مسالت دارم که موفق شوند قدردان این مردم و این آرا باشند و با ریلگذاری صحیح و راه گشایی مشکلات و پیشبرد امور، پروندهای درخشان از خود به یادگار گذارند.
و از همه داوطلبان دیگری که به این عرصه آمدند و شور انتخاباتی را افزون نمودند هم تقدیر نموده و برایشان در عرصههای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیق دارم.
تبریک ویژهام را به محضر عزیز دلم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای کیوانی تقدیم دارم که به عنوان فرزند عالم و مجاهد و جانباز استان موفق شد برای اولین بار در استان ظرفیت علمی و حوزوی این استان مستعد را در مرئی و منظر قرار دهد و افتخاری برای حوزه علمیه این استان باشند.
همچنین از دو عزیز و عالم بزرگوار حضرات آیات اسلامیان و مظاهری که با اخلاص در این میدان حضور یافته و به تکلیف الهی و سیاسی خود عمل کردند تقدیر و تشکر مینمایم به ویژه از حضرت آیهالله اسلامیان که دو دوره نمایندگی مردم ولایی استان در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشته و با سلامت و غیرت اعتقادی و ایمانی، پاسدار وظایف و پاسدار ارزشهای دینی بودند، تشکر مینمایم.
در پایان از همه تلاشگران در عرصه انتخابات اعم از هیأتهای اجرایی و نظارت و عوامل انتظامی و امنیتی که به بهترین وجه شرایط یک انتخابات سالم را فراهم آوردند و همه رسانهها و خبرگزاریها و فضاهای مجازی به ویژه رسانه ملی و همچنین همه ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداها که بر رقابتهای انتخاباتی افزوده و فضای شورآفرین ایجاد کردند، تقدیر نموده و از همه آنها خادمانه مسالت دارم که روز ۱۲ اسفند روز همدلی و پر از مهر و محبت باشد و همه دست به دست هم داده و به کمک نمایندگان و به کمک مسئولین شتافته و فضایی سراسر کار و تلاش برای آبادانی و رونق استان به وجود آورده و بر همافزاییها و وحدت استان افزوده و همه به فکر ارتقا استانمان بیش از گذشته باشیم.
موفق و سربلند باشید
نماینده ولیفقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد
محمدعلی نکونام
انتهای پیام /
نظر شما