انتخابات استان کرمانشاه در امنیت کامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر شنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات روز گذشته تبدیل به یک جشن ملی بزرگ و حماسه‌ای ماندگار شد و همه عوامل اجرایی این رویداد مهم سربلند از آن بیرون آمدند.

وی ادامه داد: در این میان مردم نقش اصلی و صحنه گردان این حماسه و جشن بزرگ بودند و با حضور پرشور و شعور خود صحنه‌های زیبایی از اتحاد، همبستگی و ولایتمداری را خلق کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: بی شک پیروز اصلی انتخابات مردم قهرمان ایران اسلامی بودند که در لبیک به فرمایش رهبر و مقتدای خود حضرت امام خامنه ای عزیز (مدضله العالی) به میدان آمده و در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند تا دشمنان قسم خورده این مرز و بوم علی رغم ماه‌ها تلاش و برنامه ریزی، بازهم روسیاه و شکست خورده صحنه را ترک کنند.

وی یادآوری کرد: به فضل الهی انتخابات روز گذشته در کمال امنیت و آرامش برگزار و همکاران پرتلاش و غیرتمندم با مجاهدت و پشتکاری کم نظیر، به خوبی چتر امنیتی خود را بر همه شعب اخذ رأی گستردند و در حماسه آفرینی مردم شریک شدند.

سردار حاجیان گفت: در این میان عده‌ای از افراد هم که قصد تخلف و یا برهم زدن نظم، امنیت و سلامت انتخابات را داشتند به سرعت دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند تا حلاوت این جشن و پیروزی بزرگ در کام مردم ولایتمدار و قهرمان کرمانشاه تلخ نشود.

وی در پایان با تبریک به منتخبان ملت و قدردانی از حضور دیگر کاندیداها برای حضور در عرصه انتخابات، گفت: از امروز همه باید دست به دست هم دهیم و برای توسعه، عمران و آبادانی شهر و دیار خود و خدمت مضاعف‌تر به مردم شریف و قدرشناس کرمانشاه تلاش کنیم.