۵۷۵ چاه غیرمجاز مسدود شد/اجرای طرح موفق داناب در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ولید خالدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح داناب در کردستان اظهار کرد: مشارکت دانشآموزان در حوزه آب برای احیا و تعادل بخشی میتواند فرهنگسازی مؤثری برای نسلهای بعدی در صیانت از آب است.
وی بیان کرد: از ۱۵ هزار حلقه چاه آب ۴ میلیون متر مکعب آب برداشت میکنند.
وی افزود: هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کردستان داریم که در کنار اینها بهرهبرداریهای غیرمجاز هم از چاههای مجاز انجام میشود.
خالدیان یادآور شد: در حال حاضر با کسری ۷۰۰ میلیون متر مکعب در آبخوانها مواجه هستیم که منجر به فرونشست زمین شده است.
وی اضافه کرد: در ۱۱ ماه سالجاری ۵۷۵ چاه غیرمجاز با پیشرفت ۱۱۰ درصدی مسدود شد و ۱۳ میلیون مترمکعب آب زیرمینی صرفه جویی شد.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به اینکه کنتورهای هوشمند در نقاط شرقی واقع شده است، عنوان کرد: در آبخوان قروه، دهگلان و چهاردولی ۱۰۰ درصد منابع برقی به کنتور هوشمند تجهیز شدند.
مشارکت یک میلیون نفر در اجرای طرح داناب در کشور
مسؤول روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان نیز در این جلسه اضافه کرد: بیش از یک میلیون نفر در کل کشور در اجرای طرح داناب شرکت کردند.
کامران سهرابی تصریح کرد: کردستان در اجرای طرح داناب پیشتاز بوده است.
برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در اجرای طرح داناب مشارکت دارد و با همکاری و تعامل با آموزش و پرورش کارگاههای آموزشی را در مدارس برگزار کردیم.
وی تهیه کلیپ برای مدیران و معلمان مدارس در مقطع متوسطه اول و دوم نیز توسط جهاد دانشگاهی انجام شد و دانایی و آگاهی بخشی دانشآموزان از اهداف اجرای طرح داناب محسوب میشود.
وی ادامه داد: کردستان در اجرای طرح داناب موفق عمل کرده که با هدف حفاظت از آبهای زیرزمینی اجرا شده است.
مهدی ورمزیار خاطرنشان کرد: دانشآموزان در راستای اجرای طرح داناب آموزشهای لازم را دیدند و در اجرای این طرح در سطح استان همراه شدند.
