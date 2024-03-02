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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

فرمانده انتظامی البرز مطرح کرد؛

تأمین امنیت کامل صندوق‌های رای توسط پلیس البرز

تأمین امنیت کامل صندوق‌های رای توسط پلیس البرز

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز گفت: پلیس به عنوان خادم مردم با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها امنیت کامل صندوق‌های رای را تامین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: پلیس برای تأمین نظم و امنیت حداکثری در انتخابات از تمام توان خود بهره برد و توانست امنیت خوبی را پای صندوق‌های رأی برقرار سازد. این انتخابات یک حماسه بزرگ ملی بود که بار دیگر به جهانیان ثابت کرد مردم پای رهبر و انقلاب خود با قدرت ایستاده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز بیان کرد: پلیس با پیش‌بینی وضعیت امنیتی انتخابات، اقدامات پیشگیرانه را در سطح استان البرز به کار گرفت تا مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان در کمال آرامش و امنیت و با حضوری حداکثری بتوانند نامزدهای اصلح خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انتخاب کنند.

سردار هداوند ضمن مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی بدانند مردم اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین آسیبی به کیان و عظمت ایران اسلامی وارد شود و این حضور باشکوه در انتخابات برگ زرین دیگری است که از سوی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.

کد مطلب 6043993

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