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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۹

یک استاد دانشگاه:

توسعه روابط مصر و ایران آغاز قطب بندی جدید سیاسی در منطقه است

توسعه روابط مصر و ایران آغاز قطب بندی جدید سیاسی در منطقه است

بخشایشی اردستانی گفت: ایران و مصر پرچمدار تفکر شیعه و سنی در جهان اسلام هستند و این خصلت مهم می تواند منشاء همکاری های اساسی در جهت رفع مشکلات جهان اسلام باشد.

دکتر احمد بخشایشی اردستانی، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر هیات بلندپایه مصری به کشورمان، در مورد فصل جدید روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر گفت: همکاری این دو کشور زمینه را برای دخالت بیگانگان در معادلات منطقه خاورمیانه کمرنگ می کند.

وی با بیان اینکه توسعه روابط مصر و ایران می تواند شروع یک قطب بندی جدید سیاسی در منطقه باشد، تصریح کرد: از سر گیری روابط ایران و مصر بعد از دو دهه دوری، نشان می دهد که ظرفیت ها و استعدادها برای روابط بر مشکلات و چالش ها غلبه پیدا کرده است و این دو کشور بزرگ جهان اسلام نمی توانند برای همیشه از هم دور بمانند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد:همکاری ایران و مصر آثار زودهنگام مثبتی بر منطقه دارد و قطعا مورد توجه سایر کشورهای منطقه هم قرار می گیرد و اگر روابط ایران و مصر شکل بگیرد، می توان گفت که یکی از استراتژی های اصلی دشمن برای انزوای ایران در جهان عرب با شکست مواجه می شود.

 

کد مطلب 604400

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