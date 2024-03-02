محسن بیگلری به عنوان نماینده منتخب مردم سقز و بانه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: محسن بیگلری با کسب ۱۶ هزار و ۳۵ رأی منتخب مردم ۲ شهرستان سقز و بانه معرفی شد.

براساس آمارهای اعلامی ستاد انتخابات استان کردستان علیرضا زندیان با کسب آرای ۱۰ هزار و ۴۰۳ به عنوان منتخب مردم بیجار و محمد رسول شیخی‌زاده با کسب آرای ۱۷ هزار و ۴۵۸ به عنوان منتخب مردم قروه و دهگلان معرفی شد.

همچنین امید کریمیان نیز به عنوان نماینده منتخب مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد با کسب آرای یازده هزار و ۶۷ معرفی شد.

براساس اعلام ستاد انتخابات کردستان، در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز ماموستا فایق رستمی به عنوان نفر اول و ماموستا اقبال بهمنی به عنوان نفر دوم منتخب مردم استان کردستان شدند.

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