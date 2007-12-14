به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز نشست استانی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی صبح جمعه با حضور دکتر علی لاریجانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دکتر عماد افروغ عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس برگزار شد.

در ادامه این نشست عماد افروغ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز درباره مسائل فرهنگی کشور به بررسی سیر تاریخی جریان‌های فکری بعد از استقرار جمهوری اسلامی به نحوه شکل ‌گیری نسل‌های اول تا چهارم روشنفکری شامل گفتمان اصولگرایی اولیه، پراگماتیزم و عملگرایی، اباحه ‌گرایی دولتی ، اصول‌گرایی خلاق و انتقادی که در دوران جدید مورد انتظار بود، پرداخت.

رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: بعد از غالب شدن تفکر و اصول‌گرایی در سطح حاکمیت انتظار می‌رفت به صبغه فلسفی انقلاب اسلامی در دوران جدید بیشتر توجه شود.

افروغ با بیان اینکه دنیا تشنه فلسفه سیاسی متاثرازاندیشه‌های امام (ره) و معنویت ‌گرایی است، که در انقلاب اسلامی نهفته است، قابلیت صدور انقلاب را بسیار دانست و گفت: سرفصل موفقیت ما در این راه بازگشت به اندیشه‌های امام (ره) است.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس با تاکید بر اینکه " فرهنگ و اخلاق سیاسی باید نقش یک ترمز را در مسیر حرکت‌های ما بازی کند"، از بی‌توجهی‌ها به مسائل فرهنگی و در اولویت قرار گرفتن بحث‌های اقتصادی و سیاسی انتقاد کرد و گفت: سیاست و اقتصاد، فرهنگ را به حاشیه برده است.

افروغ با بیان این ‌که در حال حاضر مخاطب عموم و توده جایگزین مخاطب فرهیخته و نخبه شده است، از انحصاری بودن مخاطبان انتقاد کرد و خاطر نشان کرد: بهترین حالت این است که در کنار توجه به مخاطب عوام و توده، فیلسوفان و دانشمندان را نیز مخاطب خود قرار داد.

بنا بر این گزارش،، در این نشست، علی لاریجانی نیز در مورد جایگاه و ضرورت تقویت احزاب و نیز برخی مطالب ملی و خارجی و همچنین روند پرونده هسته‌ای کشورمان مطالبی را مطرح کرد.