"خبر فوري": كشف بمب صوتي در مقابل دانشگاه امام صادق (ع)

وي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: اين بمب صوتي در يك كيف جاسازي شده بود كه به دنبال مشكوك شدن ماموران حراست دانشگاه و تماس آنها با واحدهاي خنثي سازي بمب ، مسئله بلافاصله مورد رسيدگي قرار گرفت و منطقه پاكسازي شد.