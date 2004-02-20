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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۹

توسط ماموران انتظامي و امنيتي صورت گرفت

"خبر فوري": كشف بمب صوتي در مقابل دانشگاه امام صادق (ع)

"خبر فوري": كشف بمب صوتي در مقابل دانشگاه امام صادق (ع)

يك مقام امنيتي ساعتي پيش اعلام كرد كه نيروهاي انتظامي مقارن ظهر امروز يك بمب صوتي كه در مقابل دانشگاه امام صادق (ره) تهران در منطقه سعادت آباد كار گذاشته شده بود را كشف و خنثي كردند.

وي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: اين بمب صوتي در يك كيف جاسازي شده بود كه به دنبال مشكوك شدن ماموران حراست دانشگاه و تماس آنها با واحدهاي خنثي سازي بمب ، مسئله بلافاصله مورد رسيدگي قرار گرفت و منطقه پاكسازي شد.

 

کد مطلب 60442

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