برد بدون تماشاگر شيريني ندارد

مهدي مهدوي كيا بهترين بازيكن آسيا در سال 2003 و زننده دومين گل تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل قطر با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر" افزود : در اين بازي بازيكنان تيم ملي تمام تلاش خود را بكار گرفتند تا درنبود تماشاگران با دست پر از ميدان خارج شده و با وجود نبود حاميان هميشگي خود از سد تيم ملي قطر عبورنمايند.

وي ادامه داد : بازيكنان ملي پوش تيم ملي مقابل قطربازي هماهنگ و خوبي را به نمايش گذاشتند ومي توانستند گلهاي بيشتري را نيز وارد دروازه قطر نمايند كه با بد شانسي روبه رو شديم. با اينحال من اميدوارم اين روند موفقيت آميز همچنان ادامه داشته باشد و تيم ملي پس از ناكامي در راه جام جهاني گذشته اينبار با اقتدارافتخار حضور در جام جهاني 2006 آلمان را پيدا نمايد. گفتني است تيم هامبورگ به همراه مهدوي كيا فردا شب در چارچوب رقابتهاي بوندس ليگا مي بايست مقابل بايرن مونيخ به ميدان رود.