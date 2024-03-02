احتمال کشیده شدن انتخابات در تهران به دور دوم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس جوهری، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص فرآیند برگزاری انتخابات و شمارش آرا در استان تهران اظهار کرد: با دستور وزیر کشور نزدیک به ۲۰۰ روز درگیر امر انتخابات بودیم که در استان تهران همه برنامه‌ها بر اساس تقویم اعلامی انجام و نتیجه این تلاش منجر به حضور مردم پای صندوق‌ها شد.

وی با بیان اینکه انتخابات این دوره تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل داشت گفت: در این دوره از همان ابتدا دشمنان در پی ناامیدی مردم بودند و مقام معظم رهبریفرمودند؛ «دشمن توپخانه‌های خود را سمت انتخابات تنظیم کرده است» که با تأکیدات رهبر معظم انقلاب، استفاده از چهار راهبرد «امنیت»، «سلامت»، «رقابت» و» «مشارکت» در انتخابات محقق شد.

رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران افزود: هر چهار مؤلفه را را در فرآیند انتخابات دیدیم و با وجود تهدیدات رقابت و امنیت خوبی داشتیم با وجود شبهات امسال در این دوره ۶۸ درصد کاندیداها تأیید صلاحیت شدند و انتخابات رقابتی بود و در پیش ثبت نام‌ها ۳ برابر دوره‌های قبل کاندید داشتیم و تنور انتخابات گرم بود.

جوهری در خصوص احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم افزود: در استان تهران طبق قانون در حوزه انتخابیه شهرستان‌ها ۴ حوزه تعیین تکلیف شده در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و پردیس و اسلامشهر هنوز تعیین تکلیف نشده، ۳۰ نفر اول منتخبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ۵ شهرستان اعلام شده اند و احتمال این وجود دارد که تعدادی از این نمایندگان به دور دوم رقابت بروند و در این صورت اردیبهشت ماه با تأیید شورای نگهبان و تعیین وقت از سوی وزارت کشور دور دوم انتخابات را خواهیم داشت.