به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری‌شکیب اظهار کرد: از فردا علاوه بر افزایش نسبی دما، رفته رفته افزایش ابرها را در آسمان استان داریم و برای فردا شب ضخامت ابرها افزایش پیدا کرده و می‌توانیم انتظار بارش پراکنده و خفیف برف و باران را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و پایان هفته بارش‌های خفیف را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم و از نظر دما هم انتظار روند افزایش نسبی دما را داریم و از شدت این هوای سرد و سنگین در استان لااقل برای مدتی کاسته خواهد شد.

باقری‌شکیب افزود: برای چهارشنبه از میزان ابرها کاسته شده و به نوعی انتظار بارش را در استان خواهیم داشت همچنان که بعد از آن مجدداً در پایان هفته بارش‌های خفیف کم و بیش و به تناوب در برخی از نقاط استان را داریم.