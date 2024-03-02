۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد:

۲۵ داور مسابقات ملی مدهامتان را در سنندج ارزیابی می‌کنند

سنندج_معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان گفت: ۲۵ داور مسابقات ملی مدهامتان را در سنندج ارزیابی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدم شامگاه شنبه در آئین افتتاح این مسابقات قرآنی که در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ کانون فرهنگی هنری ستاد مساجد در این مسابقات درگیر بودند و از تمامی استان‌ها در این دوره از مسابقات مشارکت کردند.

مهدی مقدم بیان کرد: برگزاری این رویداد قرآنی با همکاری ادارات مختلفی از جمله آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صدا و سیما و شهرداری در این شهر در حال برگزاری است و این بیانگر خدمت به قرآن و همکاری با مساجد است.

وی خطاب به قرآنیان حاضر در این دوره از مسابقات اظهار کرد: شما عصاره قرآنیان کانون‌های مساجد هستید و ۱۸ هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند و ۲۴۰ نفر از بخش استانی به مرحله کشوری راه یافتید.

معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با تقدیر از داوران جشنواره قرآنی مدهامتان، تصریح کرد: در مرحله استانی ۲۵۰ داور به داوری این مسابقات پرداختند و در مرحله کشوری نیز ۲۵ داور کار داوری این مسابقات را بر عهده دارند.

مقدم با بیان اینکه کردستان مرکز فرهنگ و هنر است، اضافه کرد: امیدواریم در این دو روز که شاهد برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات ملی مدهامتان است درخشش قرآنیان را شاهد باشیم.

