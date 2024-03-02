به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدم شامگاه شنبه در آئین افتتاح این مسابقات قرآنی که در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: سه هزار و ۵۰۰ کانون فرهنگی هنری ستاد مساجد در این مسابقات درگیر بودند و از تمامی استان‌ها در این دوره از مسابقات مشارکت کردند.

مهدی مقدم بیان کرد: برگزاری این رویداد قرآنی با همکاری ادارات مختلفی از جمله آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صدا و سیما و شهرداری در این شهر در حال برگزاری است و این بیانگر خدمت به قرآن و همکاری با مساجد است.

وی خطاب به قرآنیان حاضر در این دوره از مسابقات اظهار کرد: شما عصاره قرآنیان کانون‌های مساجد هستید و ۱۸ هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند و ۲۴۰ نفر از بخش استانی به مرحله کشوری راه یافتید.

معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با تقدیر از داوران جشنواره قرآنی مدهامتان، تصریح کرد: در مرحله استانی ۲۵۰ داور به داوری این مسابقات پرداختند و در مرحله کشوری نیز ۲۵ داور کار داوری این مسابقات را بر عهده دارند.

مقدم با بیان اینکه کردستان مرکز فرهنگ و هنر است، اضافه کرد: امیدواریم در این دو روز که شاهد برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات ملی مدهامتان است درخشش قرآنیان را شاهد باشیم.