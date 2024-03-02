قدردانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه از حضور حماسی مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر متن بیانیه قدردانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور از مردم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه‌ی حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، صفحه‌ی تابناک دیگری بر افتخارات بزرگ انقلاب افزود.

یکبار دیگر مردم عزیز ایران آگاهانه و بهنگام، دفاع جانانه‌ی خود از نظام اسلامی را به همه نشان دادند و نقشه ها و یاوه‌های دشمنان این مرز و بوم را باطل ساختند و با حضور آگاهانه خود در پای صندوق های رای بر وفاداری خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پافشاری کرده و بر سرپیچی خود از اراده‌ی مراکز استبکاری و مداخله‌جو اصرار ورزیدند.

آفرین بر شما مردم صبور و مقتدر که وسوسه‌ی شیاطینی که می کوشیدند ملت را از حضور در کنار صندوق های رأی دلسرد کنند، نقش برآب کردید. و بالأخره یکبار دیگر به اثبات رساندید که ایران اسلامی می تواند باتکیه بر عزم ملت خود، راه استقلال و آزادی از چنبره‌ی سلطه‌ی بیگانگان را که درس بزرگ اسلام است تا نقطه‌ی مطلوب بپیماید.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن تبریک به منتخبین مردم از آنها می خواهد تمام تلاش خود را در راه دفاع از ارزش های اسلام و انقلاب، استقلال کشور از اجانب و حمایت از منافع ملی و ملت قدرشناس ایران جهت دستیابی همه جانبه به ایران قوی مصروف نموده و تداوم دهنده راه شهدای والامقام ایران اسلامی باشند.