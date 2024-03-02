سارق مسلح طلافروشی در اسفراین دستگیر شد

سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۵۰ شنبه شب آژیر هشدار سرقت از یک مغازه طلافروشی در محدوده چهارراه ساعت (۲۲ بهمن) اسفراین به صدا درآمده که در پی آن مأموران کلانتری ۱۱ اسفراین بدون فوت وقت در محل حاضر شدند.

وی افزود: سارق که مسلح به یک قبضه سلاح کلت کمری بود اقدام به درگیری با صاحب مغازه نموده که قبل از هرگونه اقدام و آسیب به صاحب مغازه با حضور به موقع پلیس، خلع سلاح و دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با اقدام ضربتی پلیس خوشبختانه سارق موفق به سرقت اموال مغازه نشد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید خاطر نشان کرد: مبارزه پلیس خراسان شمالی با سارقان قدرتمندتر از همیشه ادامه دارد و اجازه جولان به هیچ‌گونه مجرمی در حوزه سرزمینی خراسان شمالی داده نخواهد شد مردم عزیز مطمئن باشند حفظ امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.