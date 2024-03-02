به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی کماکان منتظر تأیید نهایی هیأت نظارت هستیم. اقدامات لازم صورت پذیرفته است و اگر این بخش خبری با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شد آمار این حوزه را هم مطرح می‌کردیم.

وی ادامه داد: همکاران هیأت نظارت تلاش می‌کنند بحث انطباق صورت جلسه‌ها و صحت انتخابات را داشته باشند و با تأیید صحت انتخابات این آمار رسمیت پیدا کند. امیدواریم تا یکی دو ساعت آینده این آمار از طریق کانال استانداری لرستان منتشر شود.

حضرات آیات هاشم نیازی خرم آبادی و احمد مبلغی منتخب خبرگان

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در مورد جزئیات آرای انتخابات خبرگان رهبری هم گفت: در مجلس خبرگان هم ما سه نامزد داشتیم که منتخبین حضرات آیات هاشم نیازی خرم آبادی و احمد مبلغی هستند. در اطلاع رسانی بعدی عدد دقیق آرای این دو بزرگوار را هم اعلام خواهیم کرد.

یاوری ضمن عذرخواهی بابت تأخیر در اعلام نتایج و شمارش آرا یادآور شد: آمار مشارکت مردم عزیز در انتخابات این دوره در لرستان برابر با ۴۷ درصد بوده که عدد خوبی و تقریباً برابر دوره قبلی است.