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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۵۸

فرمانده سپاه لرستان:

مردم لرستان در انتخابات ۱۱ اسفند حماسه دیگری آفریدند

مردم لرستان در انتخابات ۱۱ اسفند حماسه دیگری آفریدند

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: مردم لرستان با حضور در انتخابات ۱۱ اسفند حماسه دیگری را آفریدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در پیامی از حضور حماسی مردم استان لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درود و سپاس بر مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان که همانند دیگر هم‌وطنان در روز ۱۱ اسفند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حماسه‌ای دیگر آفریدید و چشم جهانیان متحیر از این همه اتحاد و همدلی و دلبستگی ملت به ایران اسلامی شد.

شما با حضور خود همه مسئولان را مدیون همراهی و حمایت خود کردید و حجت را بر خادمین خود برای تلاش و همت برای رساندن ایران اسلامی به قلل مرتفع شکوفایی و اقتدار تمام کردید.

این مشارکت حماسی و غرورآفرین در حالی رقم خورد که دشمنان قسم‌خورده ایران تمام توان و استعداد خود را برای ناامیدی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی جمع نموده و از هیچ حربه‌ای برای نیل به این هدف کوتاهی نکردند؛ غافل از اینکه مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نمی‌گذارند نقشه‌ها و اعمال پلید آنان به ثمر بنشیند.

کد مطلب 6044410

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      1 1
      پاسخ
      مردم لرستان همیشه حماسه می افرینند،ولی مسئولین چکار میکنند؟! لرستان رو در محرومیت نگهمیدارند تا جوانانشون محبور بشن از سر بیکاری بروند جزب نیروهای نظامی و انتظامی بشوند و کیلومترها دور از خوانواده در بد ترین شرایط زندگی کنند. لرستان غیور لرستان جان بر کف لرستان ب

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