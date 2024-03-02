مردم لرستان در انتخابات ۱۱ اسفند حماسه دیگری آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری در پیامی از حضور حماسی مردم استان لرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تشکر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درود و سپاس بر مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان که همانند دیگر هموطنان در روز ۱۱ اسفند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حماسهای دیگر آفریدید و چشم جهانیان متحیر از این همه اتحاد و همدلی و دلبستگی ملت به ایران اسلامی شد.
شما با حضور خود همه مسئولان را مدیون همراهی و حمایت خود کردید و حجت را بر خادمین خود برای تلاش و همت برای رساندن ایران اسلامی به قلل مرتفع شکوفایی و اقتدار تمام کردید.
این مشارکت حماسی و غرورآفرین در حالی رقم خورد که دشمنان قسمخورده ایران تمام توان و استعداد خود را برای ناامیدی مردم از حضور در پای صندوقهای رأی جمع نموده و از هیچ حربهای برای نیل به این هدف کوتاهی نکردند؛ غافل از اینکه مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نمیگذارند نقشهها و اعمال پلید آنان به ثمر بنشیند.
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