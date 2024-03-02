به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی صارمی در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان در تأمین زیرساخت ارتباطی انتخابات با پوشش بسیار مطلوب و برخط بودن شعب اخذ رأی، حضور پرشور مردم استان در انتخابات و نمایش وحدت ملی را به آحاد هم استانی‌ها، تبریک گفت.

وی با اشاره به تشکیل میز آماده‌باش ارتباطات پایدار برای انتخابات از اوایل صبح روز جمعه ضمن حضور در کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان و بازدید از مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات منطقه لرستان و آماده‌باش کامل تیم‌های فنی در مراکز و ایستگاه‌های ارتباطی، گفت: با عنایت به اینکه تعداد سه هزار و ۶۵۴ نقطه اخذ رأی ثابت و سیار در سطح استان لرستان در مناطق شهری و روستایی تعریف شده بود و از این تعداد هزار و ۳۰ نقطه آن ثابت و دو هزار و ۶۲۴ نقطه آن سیار بود با تلاش همه همکاران در اپراتورهای ثابت و سیار، ضمن پوشش آن تن‌دهی بسیار مطلوب و تأمین زیرساخت ارتباطی لازم، همه شعب به‌صورت برخط و بدون مشکل، اقدام به اخذ آرا کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان، گفت: بخش بزرگی از بار پوشش ارتباطی شعب انتخاباتی بر دوش شرکت‌های مخابرات، همراه اول و ایرانسل بود که از ماه‌ها قبل با تشکیل کمیته ارتباطات در استان و برگزاری جلسات متعدد در محل فرمانداری‌های استان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین زیرساخت‌ها و پایداری سرویس‌های ارتباطی به عمل آمد و این دستاورد مهم ارتباطی رقم خورد.

صارمی با اشاره به اینکه زیرساخت انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۴۰۲، شبکه ارتباطات عمومی بود و تداوم کارکرد شبکه‌های مخابراتی، یکی از اولویت‌های نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، افزود: پیرو هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده توسط مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران، تیم واکنش سریع امنیت سایبری مرکز آپا با حضور در ستاد انتخابات از روز پنجشنبه، اقدام به پایش ابر سایبری استان و رصد هر گونه رخداد رایانه‌ای کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته رزمایش ارتباطات در یک ماه اخیر، افزود: در استان لرستان ۱۱ مانور رزمایش پایداری ارتباطات برای تمرین سناریوی احتمالی در حوزه لینک‌های ارتباطی، پاور و برق پشتیبان، برگزار شد و هم‌افزایی و هماهنگی لازم بین واحدهای مختلف، به چالش کشیده شد.