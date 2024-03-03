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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۶:۳۴

به مناسبت نکوداشت هفته بوشهر؛

۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در بوشهر برپا شد

۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در بوشهر برپا شد

بوشهر- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: ۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در میدان شهید رئیس علی دلواری بوشهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین احمد پور شنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه این آئین اظهار داشت: این برنامه به مناسبت نکوداشت هفته بوشهر برگزار شده است که با استقبال مردم روبرو شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: غرفه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، صنایع دستی و ورزشی برای بازدید عموم مردم در کنار ساحل خلیج فارس دایر است.

احمد پور اضافه کرد: در کنار این غرفه‌ها فوتبال دستی و سرگرمی‌های ورزشی دیگر برای استفاده خانواده‌ها تدارک دیده شده است.

۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در بوشهر برپا شد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: هر شب یکی از هیأت‌های ورزشی در این مکان مستقر می‌شود و مسابقاتی را برگزار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از غرفه‌ها را نیز در اختیار زنان بی سرپرست و بدسرپرست قرار داده‌ایم.

۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در بوشهر برپا شد

در این آئین شهردار بوشهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای شهر، رئیس سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر و دیگر مسؤولان ضمن بازدید از غرفه‌ها و گفت‌وگو با غرفه‌داران به درخواست‌های آنان رسیدگی کردند.

کد مطلب 6044415

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