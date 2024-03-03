۶۰ غرفه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در بوشهر برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین احمد پور شنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه این آئین اظهار داشت: این برنامه به مناسبت نکوداشت هفته بوشهر برگزار شده است که با استقبال مردم روبرو شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر تصریح کرد: غرفهها در حوزههای مختلف فرهنگی، صنایع دستی و ورزشی برای بازدید عموم مردم در کنار ساحل خلیج فارس دایر است.
احمد پور اضافه کرد: در کنار این غرفهها فوتبال دستی و سرگرمیهای ورزشی دیگر برای استفاده خانوادهها تدارک دیده شده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر گفت: هر شب یکی از هیأتهای ورزشی در این مکان مستقر میشود و مسابقاتی را برگزار میکند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از غرفهها را نیز در اختیار زنان بی سرپرست و بدسرپرست قرار دادهایم.
در این آئین شهردار بوشهر، رئیس کمیسیون فرهنگی و هنری شورای شهر، رئیس سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر و دیگر مسؤولان ضمن بازدید از غرفهها و گفتوگو با غرفهداران به درخواستهای آنان رسیدگی کردند.
نظر شما