ایجاد تعادل بین منابع و مصارف سازمان غذا و دارو لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته میرزازاده گفت: سازمان غذا و دارو از جمله مهم‌ترین ارگان‌های حمایت و محافظت از سلامت مردم است که نظارت بر تولید، کنترل، صدور مجوزهای بهداشتی محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی را بر عهده دارد.

وی افزود: تمامی جمعیت کشور و حتی بسیار بیشتر از آن، ذی نفع خدمات سازمان غذا و دارو هستند و اطمینان دهی از کیفیت، ایمنی و سلامت محصول مطابق با معیارهای ملی، جایگاه ویژه سازمان را در حکمرانی کشور نشان می‌دهد.

میرزازاده با بیان اینکه ایجاد تعادل بین منابع و مصارف سرلوحه کار سازمان است، گفت: مدیریت منابع به معنی جلوگیری از هدررفت منابع با شناسایی و ممانعت از هزینه‌های القایی است. زیرا منابع مالی کشور محدود است و در شرایط فعلی چاره‌ای جز ‏مدیریت بهینه منابع و مصرف وجود ندارد. در همه کشورهای دنیا نیز خدمات سلامت در چارچوب تعریف شده ارائه می‌شود و ما ملزم به اجرای این ‏چارچوب‌ها هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، باید برای مدیریت آنها اقدامات ملموسی انجام داد و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی باید در این مسیر پیش قدم باشند و این اصل بدیهی است که نمی‌توان بدون توجه به منابع ‏کشور، تولید هزینه و ایجاد بدهی کرد.‏

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در سال جاری سازمان غذا و دارو فعالیت مهمی در راستای مدیریت منابع و مصارف انجام داده است، ادامه داد: در نظام مدیریتی برای رسیدن به اهداف، باید ساختار مناسب ‏با مأموریت‌ها را طراحی و اجرا کنیم و ما خوشحالیم که تمامی پتانسیل خود را در این حوزه به کار گرفته ایم‌.