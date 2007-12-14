صنعت نفت از انتهای جدول فاصله می گیرد/ استقلال تحت تاثیر بازیکنان ما شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محتبی تقوی پس از برتری 3 بر 2 تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی آزادی افزود: تیم نفت طی نیم فصل نخست بازیهای خوبی را به نمایش می گذاشت اما در نتیجه گیری توفیقی به دست نیاورد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در بازی هفته گذشته مقابل سپاهان و دیدار امروز برابر استقلال تیم ما ضمن ارائه بازی خوب درنتیجه گیری نیز موفق عمل کرد.

تقوی خاطرنشان کرد: تیم ما مقابل استقلال دونیمه متفاوت داشت در نیمه نخست پر اشتباه بودیم اما در نیمه دوم با عملکردی به مراتب بهتر ضمن جبران نتیجه به پیروزی دست یافت.

مربی فوتبال صنعت نفت با ابراز امیدواری از آینده تیمش افزود: اگر بازیکنان نفت روند رو به رشد فعلی را ادامه دهند و با درک تاکتیکی بهتر در مسابقات حضور یابند قطعا از انتهای جدول فاصله خواهیم گرفت و به نتایج مناسب در نیم فصل دوم دست خواهیم یافت.

وی در خصوص عملکرد تیم فوتبال استقلال نیز گفت: استقلال نسبت به بازی های قبل دونده تر بود و جسارت بیشتری داشت این تیم می توانست مقابل ما به نتیجه ای مناسبی دست یابد اما درنیمه دوم تحت تاثیر عملکرد خوب بازیکنان نفت بازی را واگذا کرد.