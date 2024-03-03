ایلام جزو استان های برتر در واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی

الهام جم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام عملیات واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در دام سبک و سنگین، افزود: از ابتدای دی ماه سال جاری فاز دوم آن را در سطح استان شروع شده و البته خوشبختانه براساس توانمندسازی بخش خصوصی و روند برون سپاری خدمات به این بخش، درصد عظیمی از کار در قالب قراردادهای ماده ۸۸ به همکاران در بخش خصوصی واگذار شده است.

وی گفت: عملیات واکسیناسیون تب برفکی علیه دام سبک و سنگین همچنان در حال انجام است و تاریخ اتمام آن در پایان اسفندماه سال جاری از سوی سازمان به دامپزشکی استان ابلاغ شده است.

جم‌زاده تصریح کرد: بر اساس ارزیابی که سازمان به صورت دوره‌ای از میزان تحقق عملیات فاز دوم واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی انجام می‌دهد، خوشبختانه استان ایلام پوشش خوبی را از نظر سازمان دامپزشکی و بر اساس ارزیابی داشته است.

معاون دامپزشکی استان ایلام افزود: در ارزیابی که اخیراً از سوی سازمان به ادارات کل ابلاغ شده است، در واکسیناسیون تب برفکی دام سبک در فاز دوم، نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام واکسیناسیون کار شده است و درصد تحقق اهداف استان ۸۷.۳ درصد بوده و رتبه سوم کشوری را کسب کردیم.

وی اظهار کرد: در مورد واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین هم در فاز دوم در ارزیابی صورت گرفته رتبه پنجم با پوشش و واکسیناسیون ۱۹ هزار راس و ۸۰ درصدی دام‌های هدف کار انجام شده است.

جم زاده گفت: هدف دامپزشکی استان ایلام پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت دام سبک و سنگین است که تا پایان اسفند محقق می‌شود.