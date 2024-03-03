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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۲۱

فرمانده انتظامی بندر انزلی:

بیش از ۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در بندرانزلی رفع تصرف شد

بیش از ۶ هزار متر مربع از اراضی ملی در بندرانزلی رفع تصرف شد

بندر انزلی- فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: بیش از ۶ هزار مترمربع زمین ملی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال در این شهرستان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مهدی نجفی‌پور اظهار کرد: با گزارش تصرف زمین‌های ملی در منطقه غازیان شهرستان بندر انزلی، مأموران پلیس آگاهی پس از بررسی و تأیید صحت موضوع، به همراه کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: متصرف ۷۰ ساله، ۶ هزار و ۸۶۳ مترمربع زمین ملی به ارزش ۳۴ میلیارد ریال را در منطقه‌ی غازیان بندر انزلی با سیم‌خاردار محصور کرده بود که مأموران انتظامی با حکم قانونی، این زمین را رفع تصرف کرده و متهم را به مرجع قضائی معرفی کردند.

وی با اشاره به برخورد مستمر پلیس گیلان با زمین خواری در استان، اضافه کرد: همه آثار تصرف از این قطعه زمین جمع آوری شد.

کد مطلب 6044461

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