به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون هشت میلیون و ۲۹۹ هزار تن کالا از شهرستان‌های استان جابجا شده که نسبت به بازه زمانی سال قبل ۵ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه جابجایی این میزان کالا در قالب ۵۲۴ هزار سفر (سرویس) انجام شده است ادامه داد: عمده ترین کالاهای حمل شده از استان شامل ماشین آلات، محصولات شیمیایی و مواد معدنی و ساختمانی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: شهرستان‌های عسلویه، بوشهر و دشتستان بیشترین جابجایی کالا را به خود اختصاص داده اند و عمده مقصد جابجایی‌ها از بوشهر به استان‌های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

وی همچنین از رشد جابجایی کالاهای اساسی در بوشهر طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: ۱۰۰ هزار و ۷۸۲ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن و گندم از استان به مقاصد موردنظر حمل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی تجربه کرده است.

اخترشناس ادامه داد: تمام این اقدامات با همکاری و تلاش پنج هزار و ۱۰۰ راننده در قالب ۱۶۴ شرکت حمل و نقل صورت گرفته است.