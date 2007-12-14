باشگاه استقلال محسن یوسفی را 10 میلیون تومان جریمه کرد

به گزارش خبرنگارمهر، این تصمیم بلافاصله پس از پایان دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان که به شکست 3 بر2 استقلال انجامید اتخاذ و به این بازیکن ابلاغ شد.

محسن یوسفی در دقیقه 79 دیدار با صنعت نفت و درحالی که این تیم 3-1 از میهمان آبادانی خود شکست خورده بود ، با حرکتی غیر ورزشی صورت بازیکن صنعت نفت را هدف قرار داد و از سوی داور با کارت قرمز جریمه شد. اخراج محسن یوسفی از سوی کادر فنی یکی ازعوامل شکست استقلال در دیدار با صنعت نفت عنوان شد.

زارع مشاورحقوقی باشگاه استقلال ضمن تایید این خبرگفت : باشگاه استقلال نسبت به رعایت مسائل اخلاقی در داخل و خارج از زمین مسابقه تاکید دارد و با هرگونه بی انضباطی در این زمینه راسا برخورد خواهد کرد.

زارع اضافه کرد: یوسفی درشرایطی که استقلال بدنبال جبران گلهای خورده بود، با حرکت غیر ورزشی خود به ضررکل تیم عمل کرد و کمیته انضباطی با هماهنگی مربیان تیم تصمیم گرفت وی را با جریمه نقدی تنبیه کند.