به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا سیدحسینی شامگاه شنبه در نشست ستاد بحران سیستان و بلوچستان که با حضور وزیر کشور، رئیس ستاد بحران کشور، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در چابهار برگزار شد، میزان خسارت واحدهای تولیدی، زیرساخت‌های بخش کشاورزی، باغات و مزارع زیر کشت محصولات خارج از فصل ناشی از بارندگی‌های سیل آسای چند روز گذشته در جنوب استان را سنگین ارزیابی کرد و گفت: عمده خسارات وارده به بخش کشاورزی در شهرستان‌های زرآباد، دشتیاری، چابهار، قصرقند، نیکشهر، کنارک، راسک، فنوج، سرباز، سیب و سوران و مهرستان است.

وی ادامه داد: بیشترین خسارت به ۱۸ هزار و ۹۹۳ هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۲۱ واحد گلخانه ،۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری ،۴۵ رأس دام سبک و سنگین، ۱۵ کلنی زنبورعسل، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی ،۵۰ دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،۱۱۵ رشته قنات، ۱۰۴ کیلومتر جاده بین مزارع و جاده عشایری، ۶۳ کیلومتر انتقال آب با لوله و کانال ،۸۴ بندسار و سازه آبخیزداری و ۵۹ باب استخر ذخیره آب در این بارندگی سیل آسا وارد شده است.

وی در این نشست خواستار تأمین اعتبار برای تهیه فوری نهاده دامی برای دامداران، بازسازی منابع آب و خاکی و پرداخت خسارت به زارعین و باغداران آسیب دیده شد.

شایان ذکر است در این جلسه آخرین وضعیت خسارات و آسیب‌های ناشی از سیلاب و پیش بینها برای بارندگی‌های آینده مورد بررسی قرار گرفت.