الظواهری کنفرانس آناپولیس را خیانت به فلسطینیان خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ایمن الظواهری" در این پیام صوتی 20 دقیقه ای که امروز در پایگاه اینترنتی القاعده منتشر شد، می گوید: کنفرانس آناپولیس برای این برگزار شد که فلسطین را به کشوری یهودی تبدیل کند. سزار واشنگتن از 16 کشور عربی دعوت کرد دور یک میز با اسرائیلی ها بنشینند.

الظواهری افزود: کنفرانس گواهی بر معامله خیانت بار مسئله فلسطین بود.

وی "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را یک خائن دانست و گفت: زمان آن است که مسلمانان دستانشان را به دیگر برادران جهادگرشان بدهند.

وی خطاب به مردم فلسطین گفت: ما مسلمانان همگی در کنار شما و علیه دشمن صهیونیست هستیم. اگر سیاستمدارانتان به شما خیانت می کنند ما اجاره نمی دهیم شکست بخورید.